Україна

Варіанти є, але їх не бачать. Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції та підривають здоров’я

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 22 Вересня 2023, 20:00

Більше відео
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Потрощені домівки, перелякані діти та криваві бинти. Наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно ліквідовують наслідки. Як Черкаси оговтуються від ракетного удару 21 вересня — останні новини
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо
Дивитись більше

Останні відео
0:04:18
Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я

Варіанти є, але їх не бачать. Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції та підривають здоров’я
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Потрощені домівки, перелякані діти та криваві бинти. Наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно ліквідовують наслідки. Як Черкаси оговтуються від ракетного удару 21 вересня — останні новини
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:45
Рятувальники ДСНС в Одесі
Себе героями не вважають, але цифри кажуть самі за себе! Як працюють рятувальники ДСНС в Одесі
0:03:48
Полон
Вони заслуговують на життя! Історія захисника Маріуполя, який вже другий день народження зустрічає у полоні
0:04:01
Павло Жилін
Якби я ліг, то з’їхав би з глузду. Як військовий втратив руку, але не бажання служити
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні
Щодня печуть тисячі хлібин і везуть людям на фронт. Як допомогти благодійній пекарні
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудити Росію — хобі. Житель Стамбула фільмує, як російські окупанти коять злочини в окупованих портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гібридною ракетою по цивільних. На Харківщині росіяни вбили вісьмох людей — що відомо
Більше відео
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Читати далі
Потрощені домівки, перелякані діти та криваві бинти. Наслідки обстрілу Києва та області 21 вересня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь