Варіанти є, але їх не бачать. Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції та підривають здоров’я

За майже 19 місяців повномасштабної війни жінки у війську досі змушені носити чоловічий варіант амуніції, вага якої 13,5 кг. У повній комплектації — 17 кг. Аби полегшити броню, військові часто використовують неповний захист.

Такі навантаження призводять до болю в спині, проблем з молочними залозами.

Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров’я

До повномасштабного вторгнення Тетяна була лікаркою швидкої допомоги. Нині вона продовжує свою справу на передовій. З лютого 2022 вона служить парамедикинею на фронті. Фактично щодня рятує поранених та евакуйовує їх із червоної зони.

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Усе це робить у чоловічій формі та амуніції. Каже, доводиться носити те, що є.

Не кожен може собі дозволити полегшені керамічні плити чи інші, вага яких менша, — розповідає парамедикиня Тетяна.

Аби зменшити вагу, військовослужбовиці часто виймають деякі плити та використовують неповний захист. У січні Тетяна була під Соледаром, чергування були по три доби поспіль. На другу-третю добу все тіло нило від болю.

Крім того, чоловічі бронекостюми анатомічно не підходять жінкам. Іноді це може призвести до важких захворювань. Жіночий ветеранський рух днями вкотре намагався порушити це питання. Жінкам потрібна броня, відповідна до статі.

Там мають бути враховані всі фізіологічні особливості та фізична спроможність. Директор компанії-виробника амуніції Ян Гончаров каже:

Унікальний захист у розробки саме анатомічної форми м’якого балістичного пакета, коли грудна клітина закрита балістикою, тобто бронепакетом.

Спеціальний костюм для військовослужбовиць, який допоможе захистити найвразливіші ділянки й буде зручним, коштує 50 тис. грн. Для Міноборони це занадто висока ціна, кажуть виробники. Ціна удвічі вища за ту, що купує Міноборони, але цей костюм має захист шиї, паху, плечей, РПС-пояс та анатомічну форму.

Ветеранки закликають Міністерство оборони забезпечити їх базовим захистом. На українському ринку є кілька виробників, які могли б позмагатися у тендері на держзакупівлю цих костюмів. Адже волонтери такі потреби закрити не можуть.

Станом на 1 березня 2023 року у ЗСУ служили понад 60 тис. жінок. З них майже 43 тис. військовослужбовиці, 5 тис. — на лінії зіткнення.

Раніше ми розповідали про нову військову форму для жінок.

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