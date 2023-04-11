Важко, але можливо! Чим замінити цигарки, аби остаточно кинути палити — зібрали поради МОЗ, ВООЗ та експертів

Паління — шкідлива звичка, про що всі ми знаємо з дитинства. Щоправда, попередження на упакуваннях цигарок та уроки з основ здоров’я у школі практично не впливають на культуру куріння, яка стрімко розвивається серед молоді та підлітків.

Хтось вважає, що це лише данина моді, адже зараз популярними стали електронні цигарки. Інші кажуть, що випадки куріння стали частішими через стрес, який українці проживають під час війни. У будь-якому випадку, аби куріння стало не таким популярним, над проблемою має працювати держава та, звісно, самі громадяни.

Якщо ти хочеш кинути палити, але не знаєш, чим замінити цигарки чи тютюнові вироби спочатку — зібрали для тебе у матеріалі поради та застороги від МОЗ, ВООЗ та думки експертів з цього приводу.

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Причини кинути палити

Всесвітня організація охорони здоров’я заохочує курців змінити свій спосіб життя та кинути палити. На це, як зазначають у статті ВООЗ, існує понад 100 причин. Зокрема, значне погіршення здоров’я, скорочення років життя та погіршення його якості, вразливість до Covid-19 та зовнішній вигляд.

Всі ці речі — давно відомі, проте найчастіше кинути палити не виходить із кількох причин:

популярність — нині культура паління є поширеною, особливо серед підлітків та молоді;

курцям важко втриматися від спокуси спробувати нікотиновмісний продукт;

немає чим замінити шкідливу звичку.

Кинути палити за один раз можливо, хоч це й викличе у тебе труднощі. Центр Громадського здоров’я МОЗ України радить дотримуватися кількох пунктів, аби точно позбутися паління. Для цього найкраще прописати чіткий план, аби контролювати плавну відмову від куріння.

Признач дату відмови від куріння протягом двох наступних тижнів. Повідом родину та друзів про своє рішення — кидати курити простіше з підтримкою найближчих. Сформулюй та запиши причини відмови від куріння. Склади перелік ситуацій, коли ти зазвичай палиш, аби з’ясувати, що може спровокувати тебе закурити. Позбався усіх нагадувань про куріння. Викинь з дому, машини та робочого місця усі тютюнові вироби, запальнички, попільнички. Натомість у ті місця, де ти раніше зберігав/зберігала сигарети, можна покласти льодяники, соломинки, нікотинові пластирі (якщо у тебе високий ступінь залежності) тощо. Подумай про невеличкі заохочення для себе за певні досягнення (наприклад, коли ти протримався/протрималась без сигарет тиждень тощо).

Чим замінити цигарки: поради

Насправді існує багато думок, як правильно та без шкоди організму кидати палити.

Все залежить від тебе та твого стану здоров’я, бажання і можливостей. Ми дамо кілька збірних порад, але зазначаємо: якщо у тебе є тривала залежність, однозначно варто звернутися до лікаря, нарколога чи психотерапевта, який допоможе впоратися із викликом.

Психологічна та фізична залежності від паління виникають через викид ендорфіну у мозок. Підвищення рівня ендорфіну викликає відчуття щастя та задоволення, відбувається викид адреналіну у кров. Але коли вплив нікотину припиняється, організм вимагає наступну дозу.

Якщо цього не відбувається, виникає так званий “синдром відміни”. Він може супроводжуватися головним болем, занепокоєнням, роздратуванням, апатією, злістю.

Існує багато замінників для сигарет: електронні сигарети, вейпи, кальяни, тютюнові вироби нагрівання. Інколи можна почути думку, що під час першого періоду відмови від сигарет, можна перейти на “легші” види паління.

Чому електронні сигарети — не вихід для курців

Натомість МОЗ України стверджує: дим електронної сигарети може бути канцерогеном і підвищує ризики хвороб серця, раку легень, може викликати запалення легень та підвищує ризики розвитку хронічного обструктивного захворювання легень.

Ось кілька фактів, чому варто відмовитись від електронних сигарет:

З переходом на електронні сигарети важче кинути курити.

Існують дослідження, які вказують, що люди, які намагаються відмовитися від куріння за допомогою електронних сигарет, мають менші шанси на успіх порівняно з тими, хто ці пристрої не використовує.

Електронні сигарети та звичайні сигарети разом несуть ще більший ризик для здоров’я.

Перехід на електронні сигарети сприяє виникненню нового, так званого дуального (подвійного) стилю куріння, тобто споживання електронних та звичайних сигарет одночасно.

Пасивне куріння електронних сигарет також є небезпечним.

Як кинути палити: поради ВООЗ

Існує кілька способів “перемкнути” себе, якщо дуже хочеться палити. ВООЗ виокремило такі:

Глибоке дихання: зроби десять глибоких вдихів, щоб розслабитися, поки бажання не пройде.

Випий води.

Зроби щось інше, щоб відволіктися: прийми душ, читай, гуляй, слухай музику.

Поради наркологів, як кинути палити

Кинути палити можна самостійно, та інколи лікарі можуть радити використовувати також медикаменти чи пластирі для курців.

Такі ліки можна купувати лише з дозволу лікаря, тож обов’язково проконсультуйся перед тим, як почнеш їх вживати.

Отже, ось рекомендації наркологів, як кинути курити самостійно.

Відмовся від кави та алкоголю — це перші “супутники” шкідливої звички. Кидай різко — просто виключи сигарети з життя, а все, що їх супроводжувало (аксесуари, ритуали) викидай без жалю. Так можна кинути курити за два дні, причому на другий день фізична тяга до нікотину практично не відчувається. Зберігається лише психологічний фактор, з яким потрібно боротися. Якщо такий спосіб не для тебе, веди календар. Скороти кількість сигарет в день, щодня збільшуючи інтервали. Якщо сигарета так і проситься в рот, відправ туди склянку рідини, пожуй яблуко, жуйку, м’ятну цукерку. В крайньому разі, потримай в зубах зубочистку і відволічись на рутинні справи. Уникай ситуацій, в яких завжди курив/курила. Перестань купувати та брати з собою сигарети на роботу, прогулянку. Спорт відверне тебе від куріння. Порахуй, скільки коштів ти витрачав/витрачала за місяць на куріння.

Також у цій справі допоможуть фільми, які показують, як працює сигаретний бізнес і як він впливає на здоров’я людей.

Наприклад, захопливе документальне розслідування французько-канадського виробництва Тютюнова змова, яке охоплює три континенти та розкриває величезну змову тютюнової промисловості, котра завойовує нові ринки через корупцію та маніпуляції.

Про те, як куріння впливає на твій психічний стан та як відмовитися від поганої звички, ми розповідали раніше.

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