Здоров'я та краса

Важко, але можливо! Чим замінити цигарки, аби остаточно кинути палити — зібрали поради МОЗ, ВООЗ та експертів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 21:00
Чим замінити цигарки
Фото: Unsplash

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