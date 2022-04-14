Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Квітня 2022, 18:00
Як обрати спорядження, яке захистить на війні
Фото: Facebook

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