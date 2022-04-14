Кавер для шолома та правильний бронік — як обрати якісне військове спорядження для бійців

Під час війни особливо важливо убезпечити себе на найвищому рівні. Розповімо, якому спорядженню віддати перевагу, щоб залишитись цілим та неушкодженим.
Бронежилети захищають від куль та уламків — це основне їхнє завдання під час війни. Це відбувається завдяки матеріалу, який є у внутрішній частині жилету — по боках та на шлейках над плечима.
У бронежилетів можливі варіації з додатковим захистом шиї та паху. Вони мають більшу площу захисту, ніж плитоноски.
Плитоноска — виріб, в який вставляються захисні плити. Він має бути зшитий зі спеціальної нейлонової тканини високої щільності не менш як 1000d (наприклад, Cordurа).
Сама по собі вона захищає лише ті місця, де вставлені плити. Тож плитоноска має витримувати мінімум дві захисні плити та підвішену амуніцію.
Вирішуй на власний розсуд. Це визначається складністю та небезпечністю завдання. Вид броні обирається так:
Вони мають бути виготовлені з таких матеріалів:
Керамічні плити можуть бути двох варіантів: з прогумованими краями та без них. Відмінність у тому, що керамічна плита без гуми буде крихкою і твердою по боках, але площа захисту більша.
Порада: якщо купуєш саме керамічні плити, потрібно брати три штуки на кожного бійця. Адже вони крихкі та мають бути в запасі.
Порада: якщо купуєш саме керамічні плити, потрібно брати три штуки на кожного бійця. Адже вони крихкі та мають бути в запасі.
Плиту одягають написом Strike Face від себе.
Шолом захищає від уламків та пістолетних куль. Він має бути міцним та вогнетривким. Шоломи мають бути обладнані:
Рівень захисту має бути згідно з NIJ — III А. Це єдиний дозволений і максимальний з наявних.
Страйкбольні та ігрові шоломи не придатні для використання під час бойових дій.
Для бронежилетів, шоломів та плит середній термін придатності — п’ять років.
Плитоноски не мають терміну придатності, мають бути новими. Чим вони старші, тим нижчий ступінь захисту. Ці матеріали є одноразовими та потребують заміни в разі пошкодження.
Наприкінці терміну придатності бронежилети та інше спорядження підлягають списанню, адже матеріал втратив захисні властивості.
Звертай увагу на дату виготовлення та терміни, адже недобросовісні продавці почали масово реалізовувати старий товар, який був списаний.
Продавець повинен надати тобі сертифікати на кожен товар окремо.
Там має бути вказано:
Шоломи, бронежилети та плити прирівняні до гуманітарної допомоги. Для того щоб їх ввезти, потрібно заповнити декларацію та вказати:
Останні дані можна отримати у постачальника амуніції.
Декларація заповнюється заздалегідь, а не під час перетину кордону. Потрібно заповнити два екземпляри, один з яких буде у водія, інший — заберуть митники.
Обидва екземпляри потрібно сфотографувати та надіслати волонтерам або іншим відповідальним за вантаж. Додаткові документи не вимагаються, але краще зробити гарантійний лист.
Плити для ввезення потребують лише гарантійний лист кінцевого користувача. Його також заповнюють заздалегідь.
Деякі виробники вимагають договір між ними та фондом та Укроборонпромом. Це означає, що кінцевим споживачем буде держава. Для цього потрібен офіційний лист-запит на продукцію від військової частини.
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