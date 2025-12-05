Коли жеребкування ЧС-2026 та де дивитися пряму трансляцію

Вболівальники по всьому світу рахують години, адже зовсім скоро стане відомо, хто з ким зійдеться на шляху до світової футбольної вершини.

Коли і де відбудеться жеребкування ЧС 2026 – у матеріалі.

Коли і де проходитиме жеребкування ЧС 2026 з футболу

Фінальне жеребкування ЧС-2026 пройде у п’ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Воно стартуватиме о 12:00 за місцевим часом, за київським часом – о 19.00.

Жеребкування проходитиме таким чином: передусім організатори закріпили місця у календарі для господарів турніру:

Мексика почне у групі A (позиція A1),

Канада — у групі B (B1),

США — у групі D (D1).

Далі розподіл команд піде за класичною процедурою: спочатку кошик 1 — у групи від A до L, потім у тому ж порядку заповнять команди з другого, третього та четвертого кошиків.

Читати на тему Де пройде чемпіонат світу з футболу 2026 і чи бере участь у ньому Україна: все про майбутню грандіозну подію спорту Коли та де відбудеться світовий чемпіонат з футболу? Чи візьмуть українці в ньому участь та коли розпочнуться відбірні ігри — читай у матеріалі.

Жеребкування ЧС-2026: кошики

Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія,

переможці всіх чотирьох шляхів європейських стикових матчів, а також переможець першого стикового турніру ФІФА (ДР Конго, Ямайка або Нова Каледонія).

Українська збірна потрапить до четвертого кошика, в півфіналі плей-оф кваліфікації 26 березня 2026 року наша команда зіграє з командою Швеції.

Європа матиме на ЧС-2026 16 місць. З них 12 збірних вийшли напряму — як переможці своїх відбіркових груп. Решта 4 путівки розіграють у стикових турнірах.

Вийшли напряму (переможці груп): Австрія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Франція, Хорватія, Швейцарія.

Подивитися жеребкування на ЧС 2026 в Україні можна на Суспільне Спорт, канал є офіційним транслятором церемонії. Або через платформу FIFA+.

Джерело фото: Fifa.

Читай також про жеребкування плей-оф ЧС-2026: як і коли сформуються пари за вихід в турнір.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!