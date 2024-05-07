Квитки на Євробачення 2024: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі

Українці розкидані по світу ось уже майже два роки через повномасштабну війну. Однак вони все одно знаходять способи знаходити своїх навіть за тисячі кілометрів від дому. І в цьому щороку допомагає конкурс Євробачення. Якщо ти хочеш та маєш можливість приєднатись, тоді варто знати, скільки коштують квитки на Євробачення, що відбудеться у швецькому Мальме.

Коли буде Євробачення

Та перед тим, як купувати квитки, варто перевірити, чи можеш ти його вписати у свій розклад.

Перший півфінал Євробачення 2024 запланований на 7 травня, а другий — на 9 травня. А ось фінал можна буде побачити вже 11 травня.

Зараз також дивляться

Квитки на Євробачення 2024: ціни

Ціни на квитки на Євробачення варіюються від 145 до 3 795 шведських крон, відповідно це від 533 до 13 957 гривень. VIP-квитки коштують ще дорожче.

Придбати квитки можна разом на два півфінали, а на фінал — окремо.

Вечірній попередній перегляд першого та другого півфіналів буде коштувати від 145 до 795 шведських крон, це 533-2924 гривень відповідно. Квитки на прямий ефір першого та другого півфіналів коштуватиме від 525 до 2395 шведських крон. Це 1930-8808 гривень. Репетиція гранд фіналу коштуватиме від 525 до 1 385 шведських крон. Це 1930-5093 гривень. Квитки на прямий ефір гранд фіналу коштуватиме від 860 до 3795 шведських крон. Це 3163-13 957 гривень.

Квитки на Євробачення 2024: де купити

Придбати квитки на шоу Євробачення 2024 можна онлайн офіційному на сайті.

А поки ми ще чекаємо на оголошення нового переможця конкурсу, читай, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.