Квитки на Євробачення 2024: скільки коштує побачити музичне видовище на власні очі

Українці розкидані по світу ось уже майже два роки через повномасштабну війну. Однак вони все одно знаходять способи знаходити своїх навіть за тисячі кілометрів від дому. І в цьому щороку допомагає конкурс Євробачення. Якщо ти хочеш та маєш можливість приєднатись, тоді варто знати, скільки коштують квитки на Євробачення, що відбудеться у швецькому Мальме.
Та перед тим, як купувати квитки, варто перевірити, чи можеш ти його вписати у свій розклад.
Перший півфінал Євробачення 2024 запланований на 7 травня, а другий — на 9 травня. А ось фінал можна буде побачити вже 11 травня.
Ціни на квитки на Євробачення варіюються від 145 до 3 795 шведських крон, відповідно це від 533 до 13 957 гривень. VIP-квитки коштують ще дорожче.
Придбати квитки можна разом на два півфінали, а на фінал — окремо.
Придбати квитки на шоу Євробачення 2024 можна онлайн офіційному на сайті.
А поки ми ще чекаємо на оголошення нового переможця конкурсу, читай, коли та скільки разів Україна перемагала на Євробаченні.
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