Рятуй життя, а не світ! VETERANKA випустили сумку з турнікетом

Не треба рятувати світ, спробуй врятувати хоча б когось. В умовах українського життя ми всі маємо бути готові будь-якої миті рятувати життя людини поруч чи навіть власне.

Бренд keep спільно з рухом VETERANKA та фільмом Куба & Аляска випустив благодійну серію сумок з турнікетом Care Kit. Лімітована серія сумок з турнікетом присвячена двом бойовим медикиням, посестрам та подругам Кубі та Алясці.

Сумки з турнікетами Care Kit

Куба та Аляска — бойові медикині, посестри. На війні вони щодня обирають рятувати життя. Та небезпека може чекати на цивільних у тилу, через обстріли росіян чи нещасні випадки.

Український бренд keep обʼєднався з вітчизняним виробником SICH та спільно з першою та єдиною в Україні спільнотою жінок із бойовим досвідом VETERANKA й командою фільму Куба & Аляска задля створення маніфесту порятунку життів на передовій та у тилу.

Сумка містить кріплення та вкладений усередину турнікет виробника SICH.

Тож тепер річ, яка щодня з тобою, може стати жестом турботи про себе та інших.

— Турбота має форму і її можна носити з собою. Турбота під час війни — це турнікет у сумці, коли кожна хвилина чи навіть секунда є вирішальною для порятунку життя, — наголосила очільниця VETERANKA Катерина Приймак.

Принцип “хто готовий — той врятований” повинен відгукнутися у серцях людей і бути почутим, — додала вона.

Благодійний мерч з сумками випустили у переддень премʼєри документального фільму Куба & Аляска українського режисера та військовослужбовця Єгора Трояновського.

На меті — зібрати кошти на придбання двох наземних евакуаційних “капсул життя” Maul у підрозділи героїнь фільму. Загальна мета — чотири мільйони гривень, тож долучитися до збору може кожен (-а).

Частина коштів з купівлі сумок також спрямовується на збір.

