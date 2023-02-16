Великий піст 2023: коли починається та що не можна їсти у цей період

Великий піст — найголовніший піст у християнських конфесіях. Він триває протягом семи тижнів та має на меті підготуватися до святкування Великодня.
Дата Великого посту щороку різна та залежить від дати Великодня. Цього року це свято припадає на 16 квітня, а Великий піст у православних і греко-католиків починається з 27 лютого та триватиме до 15 квітня.
У католиків він розпочнеться раніше, 22 лютого, та закінчиться 6 квітня, оскільки християни західного обряду цьогоріч святкуватимуть Великдень 9 квітня.
З початком Великого посту віряни змінюють свій раціон.
Найсуворішими вважаються перші чотири дні та Страсна седмиця — останній тиждень посту.
У перший день посту, Чистий понеділок, не можна їсти взагалі нічого. Це ж правило стосується й Великої п’ятниці — останньої п’ятниці перед Великоднем.
В інший час постування харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння. Тобто дозволено пити воду й компоти та їсти хліб, фрукти, овочі.
У вівторок та четвер можна їсти гарячу їжу без олії й лише ввечері, а в суботу та неділю дозволені певні послаблення — наприклад, гаряча їжа з олією.
Під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження. Серед них:
Також не можна їсти більш як один раз на день, вживати алкогольні напої та курити.
Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. До них належать: фрукти, овочі та сухофрукти. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки.
До списку дозволених продуктів під час посту також належать сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, кисіль та каші на воді.
Нагадуємо, що напередодні Великого посту віряни святкують Прощену неділю. Детальніше про те, коли святкують Прощену неділю у 2023 році і як правильно просити пробачення, ми розповідали раніше.
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