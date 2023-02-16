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Великий піст 2023: коли починається та що не можна їсти у цей період

Діана Просяник, практикантка сайту 16 Лютого 2023, 11:30
піст 2023
Фото: Pexels

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Великий піст 2023: коли починається та що не можна їсти у цей період

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