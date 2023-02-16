Великий піст 2023: коли починається та що не можна їсти у цей період

Великий піст — найголовніший піст у християнських конфесіях. Він триває протягом семи тижнів та має на меті підготуватися до святкування Великодня.

Коли Великий піст у 2023 році

Дата Великого посту щороку різна та залежить від дати Великодня. Цього року це свято припадає на 16 квітня, а Великий піст у православних і греко-католиків починається з 27 лютого та триватиме до 15 квітня.

У католиків він розпочнеться раніше, 22 лютого, та закінчиться 6 квітня, оскільки християни західного обряду цьогоріч святкуватимуть Великдень 9 квітня.

Зараз також дивляться

Що не можна їсти у Великий піст

З початком Великого посту віряни змінюють свій раціон.

Найсуворішими вважаються перші чотири дні та Страсна седмиця — останній тиждень посту.

У перший день посту, Чистий понеділок, не можна їсти взагалі нічого. Це ж правило стосується й Великої п’ятниці — останньої п’ятниці перед Великоднем.

В інший час постування харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння. Тобто дозволено пити воду й компоти та їсти хліб, фрукти, овочі.

У вівторок та четвер можна їсти гарячу їжу без олії й лише ввечері, а в суботу та неділю дозволені певні послаблення — наприклад, гаряча їжа з олією.

Під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження. Серед них:

М’ясо.

Риба.

Яйця.

Молоко.

Також не можна їсти більш як один раз на день, вживати алкогольні напої та курити.

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. До них належать: фрукти, овочі та сухофрукти. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки.

До списку дозволених продуктів під час посту також належать сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, кисіль та каші на воді.

Нагадуємо, що напередодні Великого посту віряни святкують Прощену неділю. Детальніше про те, коли святкують Прощену неділю у 2023 році і як правильно просити пробачення, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!