Як зберігати чорнослив вдома: поради, які збережуть смак

Ми купуємо чорнослив для щоденного споживання, щоб отримувати вітаміни, для випічки або приготування м’ясних страв.

Зазвичай його купують у великій кількості й за один раз не з’їдають. Тому так важливо правильно зберігати чорнослив, щоб він не втратив свій смак та не зіпсувався.

Ми розповімо про різні способи зберігання чорносливу та як це робити правильно.

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Як правильно зберігати чорнослив у банках

Чорнослив псується від вологи, сонця та тепла. Тому його треба покласти у банки, які щільно закриваються. Їх поставити у темне, сухе та прохолодне місце. Найкраще зберігати чорнослив у коморі чи підвалі.

Але не забувай наклеїти на банку папірець з терміном придатності. Зазвичай сухофрукти зберігають 12-18 місяців.

Якщо у тебе немає підвалу, чорнослив можна зберігати за кімнатної температури. Для цього треба відібрати плоди без пошкоджень, контейнер чи банку обшпарити окропом та добре висушити. Якщо чорнослив недосушений, треба дати йому час просохнути. Тоді закрити його герметично та поставити у шафку.

Зберігання чорносливу у мішечках з тканини

Цей спосіб підходить лише, якщо у будинку немає жодних шкідників: молі, тарганів, мурашок.

Чистий тканинний мішечок треба замочити у міцному розчині солі. Потім добре його висушити, покласти чорнослив та щільно зав’язати. У мішечках сухофрукти можуть “дихати”, тому не пліснявіють.

Як зберігати чорнослив у холодильнику

Чорнослив також можна зберігати в холодильнику. Для цього треба пофасувати чорнослив маленькими порціями, забрати пошкоджені плоди.

Чорнослив зберігати у банках, які щільно закриваються, або в пакетах на застібці.

Раз на тиждень треба перевіряти сухофрукти, чи не з’явилася зайва волога. Якщо так, їх треба просушити. Також будь уважним(-ою) до появи плісняви.

На зиму ми робимо запаси з різних овочів, зокрема купляємо часник. Раніше ми розповідали, як правильно зберігати часник.

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