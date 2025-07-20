Усе твоє улюблене? Які страви шефи не радять замовляти в ресторанах

А чи було тобі колись цікаво, як шефи та кухарі ходять до ресторанів і що там замовляють? Вони ж мають знатися на їжі, і точно уникають якихось страв, якщо знають, що з ними може бути не так! Десь точно буде несмачний соус, а хтось з недобросовісних рестораторів використовує залишки їжі для гостей…

Аби тобі до тарілки не потрапили несвіжі та несмачні продукти за високу ціну, шеф-кухарі поділилися для The Takeout переліком страв, які краще оминати у ресторанах і приготувати вдома.

Які страви краще не замовляти у ресторанах

Похід у ресторан для багатьох відчувається не як щось буденне, а радісне та з приємними очікуваннями. Адже якими б талановитими кухарями ми не були, не все вдається приготувати вдома. А з деякими стравами навіть не хочеться експериментувати!

Логічно, що вартість страв у ресторані буде вищою, ніж якщо готувати її вдома. Тож ми очікуємо щось нереальне, і хочемо вибрати найсмачніше з меню. Та професійні шеф-кухарі як ніхто знають, чому не всі популярні ресторанні страви готуються на совість, а тому діляться, що таки не варто брати, аби не ризикувати здоров’ям.

На першому місці, чого краще уникати, суп дня або ж страва дня. Шеф-кухар ресторану City Grocery в Оксфорді Джон Девіс ділиться, що до такої страви додають інгредієнти, в яких спливає термін придатності і те, що потрібно продати якнайшвидше. Також невідомо, чи всі ресторани готують такі супи і страви день у день, або ж вони стоять днями у холодильниках.

Шеф Гордон Рамзі має аналогічну думку, тож у його ресторанах супів дня ніколи не знайдеш. Рамзі рекомендує питати в офіціантів, який суп і головна страва були учора.

Якщо в меню були, наприклад, смажена курка з овочами, а тепер суп дня — курячий з овочами, це точна ознака того, що на кухні використовують старі інгредієнти для приготування супу, — пояснює шеф.

Домашні салати — теж не варіант для замовлення. Туди можуть класти інгредієнти, час яких настав. Шеф Hortus NYC Сухум Джан узагалі ніколи не їсть салатів у ресторанах, лише вдома.

Я бачив, як ресторани використовують залишки інших страв як інгредієнти для салатів, що викликає огиду. Крім того, основна зелень не завжди свіжа, і часто використовуються важкі заправки, щоб приховати цю низьку якість.

Також не варто замовляти в ресторанах і кафе печиво. Шеф-кухар Рене Джонсон пояснює, що в більшості випадків воно буде сухим і несмачним. Удома приготувати печиво буде простіше та смачніше.

А ще не варті твоєї уваги страви ф’южн. Суміш кухонь та культових інгредієнтів була на піку популярності у Європі та США у 90-х роках. Відтоді напрям розвивається. Та куштувати такі страви краще у спеціалізованих ресторанах, а не звичайних, де тобі пропонують суміш продуктів.

Риба не в рибних ресторанах — ще одна больова точка для шеф-кухарів. Правильне приготування риби шефи називають мистецтвом, на що не здатні у неспеціалізованих закладах харчування. Особливо оминати радять фермерську рибу. Адже невідомо, в яких саме умовах вона росла.

Шеф-кухар Вільям Ейк із Мацу додав, що їсти рибу в ресторанах краще місцеву, яку виловлюють у твоєму регіоні, або ж у випадку беззаперечної репутації закладу.

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Антиваріантом серед тих, що замовляють на сніданок, є яйця Бенедикт. Кухарі сходяться на думці, що соус голландез має вкрай короткий термін придатності, і не всі кухарі вміють його правильно готувати. Ризики отруєння високі. До того ж соус є висококалорійним, і одним із найшкідливіших для здоров’я.

Уникати краще і найпопулярніших страв. Це стосується і дубайських солодощів, і того, що радше було приготовано для візуального компонента і фото у соцмережі. На смаки акценти у таких стравах роблять рідко.

Я зазвичай уникаю всього, що здається надмірно обробленим або химерним, де більше уваги приділяється зовнішньому вигляду, ніж змісту. Я ціную їжу, що базується на намірі, а не на тренді, — каже шеф Хорхе Діонісіо.

Суші у неспеціалізованих ресторанах краще не замовляти також. Правила обробки, витримки та подачі риби мають колосальне значення. Шанси отруєння у звичайних кафе, які не спеціалізуються на рибі, високі.

Крім усього, шефи зійшлися на думці, що не варто замовляти стейки у ресторанах! На їхню думку, приготувати вдома можна не гірше, а ресторанна націнка часто невиправдана. Та можна зробити виняток для іменитого шефа чи спеціального м’яса.

Шеф-кухарі намагаються не замовляти у ресторанах страви з курки. Вона у половині випадків може виявитися сухою, не соковитою. До того ж більшість ресторанів мають у меню щось значно цікавіше, ніж просто курка. Якщо хочеться курки, можна замовити стегна.

Курку чи пасту Альфредо кулінари назвали невдалим поєднанням смаків Італії та США. Є набагато вишуканіші види пасти та соусів. Уникати потрібно і несезонних страв та продуктів через ризик отруєння.

Якщо тобі хочеться яловичини, замов таку страву, де буде цілісний шматок м’яса. Обрізки яловичини у стравах можуть бути не першої свіжості. Так ти вбережеш себе від страви із залишків.

Фастфуд — останній вид страв, яких краще уникати у ресторанах. Похід до закладу краще використати на корисну, смачну страву, яка принесе тобі задоволення і ситість. Шеф-кухар Юу Шімано радить уникати ультраоброблених і жирних страв.

Я вважаю, що їжа має насичувати, а не обтяжувати. Я уникаю всього, що здається надто складним чи штучним.

Аби виходило смачно і вдома, ми шукаємо перевірені рецепти та часто вдосконалюємо їх самі. Та інколи трапляється так, що зі смачних інгредієнтів виходить дивна страва. Ми розповідали про поширені кулінарні помилки, що псують смак готових шедеврів.

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