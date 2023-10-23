Осінні ласощі без випічки: як приготувати желе з гарбуза

З гарбуза можна приготувати багато різних страв, починаючи від супу-пюре до різних десертів. Гарбуз можна також їсти просто запечений, і він буде ні чим не гіршим.
Але іноді нам набридає випічка з гарбуза, хочеться чогось незвичайного. У цей момент можна приготувати гарбузове желе та насолодитися прохолодним десертом.
Ми розповімо простий рецепт желе з гарбуза, для якого не потрібно багато інгредієнтів.
Інгредієнти для желе з гарбуза:
Різні країни готують страви з гарбуза, деякі стають навіть дуже впізнаваними. Раніше ми розповідали рецепт молдавської страви плацинди з гарбузом.
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