Осінні ласощі без випічки: як приготувати желе з гарбуза

З гарбуза можна приготувати багато різних страв, починаючи від супу-пюре до різних десертів. Гарбуз можна також їсти просто запечений, і він буде ні чим не гіршим.

Але іноді нам набридає випічка з гарбуза, хочеться чогось незвичайного. У цей момент можна приготувати гарбузове желе та насолодитися прохолодним десертом.

Ми розповімо простий рецепт желе з гарбуза, для якого не потрібно багато інгредієнтів.

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Як приготувати желе з гарбуза

Інгредієнти для желе з гарбуза:

желатин — 2 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

гарбуз — 250 г

Приготування желе з гарбуза

Для приготування желе треба спочатку підготувати желатин. Дві столові ложки желатину залити водою (50 мл) та залишити набухати на 30 хвилин. У цей час треба зварити гарбуз та зробити пюре. Очистити гарбуз, нарізати кубиками та варити до готовності. Потім злити майже всю воду, залишивши лише 50 мл, додати цукор та збити блендером. У гаряче пюре додати желатин та ще раз збити блендером. Почекати, доки маса охолоне. Потім розлити в посуд для желе та поставити в холодильник на 3-4 години.

Різні країни готують страви з гарбуза, деякі стають навіть дуже впізнаваними. Раніше ми розповідали рецепт молдавської страви плацинди з гарбузом.

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