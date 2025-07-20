Чи варто зрізати плісняву з продуктів — відповідь нутриціологині

Фото Unsplash, Pixabay Буває в тебе: купуєш сир чи апельсин, готовий десерт чи ту саму шкідливу смакоту, а потім забуваєш за неї і… вже й пліснява зʼявляється!? Інтернет каже: викидай! Але там наче й небагато плісняви, може — зрізати? Не поспішай готувати ніж, адже насправді те, що ти бачиш зверху — це лише “квіточки”, а справжня небезпека ховається там, де ти її навіть не помічаєш! Чи можна зрізати плісняву з продуктів і чому це може бути небезпечно для твого організму, а також які симптоми вказують на отруєння пліснявою — ексклюзивно для vikna.tv розповіла нутриціологиня Марго Орманді.Чи можна зрізати плісняву з продуктів — Пліснява — це гриб, і візуальну частину, яку ми бачимо — це “квітка”, яка випускає свої корені глибоко всередину продукту. Токсини можуть бути всередині. Найбільша небезпека — мікотоксин, який ми не бачимо, він не має смаку, не руйнується при термообробці, накопичуються в організмі. Це все призводить до отруєння, запалення, мутації клітин та навіть розвитку онкології, — каже Марго. За словами нутриціологині, пліснява любить вологу та тепло, особливо якщо є доступ до повітря та органічної їжі. Особливо пліснява швидше та глибше проростає у мʼяких тканинах. Unsplash Наприклад, у вакуумі чи в закритій упаковці пліснява не так швидко з’являється, бо нема доступу вологи та кисню. Також її поява прискорюється, якщо продукт уже був надрізаний, і на ньому є мікротріщини або залишки вологи. — Які хвороби можуть виникнути, якщо вживати продукти, які вже уражені пліснявою? — Пліснява може виділяти мікотоксини — це отруйні речовини, які не мають ні запаху, ні смаку, і не знищуються при термічній обробці. Тому якщо ти думаєш, що зріжеш плісняву, звариш продукт і токсинів не буде, то це не так. афлатоксини — можуть викликати пошкодження печінки, алергії, мають канцерогенний ефект; охратоксини — токсичні для нирок, можуть пригнічувати імунну систему; фумонізини та зеараленон — пов’язані з гормональними порушеннями й ризиком мутацій. Навіть мікродози при регулярному вживанні можуть накопичуватися в організмі та спричиняти хронічну інтоксикацію, — пояснює експертка. Симптоми захворювань можуть бути різні, але іноді не спочатку, а вже після накопичення. Це, зокрема: нудота, блювання, розлад шлунку; головний біль, слабкість, запаморочення; висипи або алергічні реакції; у складніших випадках — підвищення температури, інтоксикація печінки. Особливо ризикують діти, вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом. Читати на тему Чому нудить після їди, як діагностувати свій стан і позбутися неприємного симптому Чому нудить після їди: найголовніші причини та як позбутися нудоти — поради лікаря Як правильно зберігати продукти, щоб вони не пліснявіли Щоб запобігти появі плісняви чи просто, аби продукт не зіпсувався, не відкривай його, якщо не будеш їсти — адже термін придатності відкритого продукту зменшується. Також не клади до холодильника теплі продукти, це створює конденсат, а також не зберігай сухі й вологі продукти разом. Краще дотримуватися товарного сусідства та зберігати їжу у закритих контейнерах. В магазині завжди перевіряй цілісність упаковки. Unsplash Чи є корисна пліснява? — Сири та ковбаси з пліснявою викликають найбільше питань. Там пліснява контрольована, це не одне і те саме. Пліснява на сирі, наприклад, вирощується у стерильних умовах, вона не виділяє мікотоксинів і не проникає глибоко в тканини. Сир з пліснявою — це кулінарна традиція. А пліснява на хлібі чи ягодах — це вже загроза здоров’ю, — каже нутриціологиня Марго Орманді. А якщо ти дійсно любиш дорблю чи інші види сиру з пліснявою, то в іншому нашому матеріалі шукай поради, як вибрати сир з пліснявою, щоб насолоджуватися смаком. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я, Їжа, Продукти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter