Чи варто зрізати плісняву з продуктів — відповідь нутриціологині

Буває в тебе: купуєш сир чи апельсин, готовий десерт чи ту саму шкідливу смакоту, а потім забуваєш за неї і… вже й пліснява зʼявляється!?

Інтернет каже: викидай! Але там наче й небагато плісняви, може — зрізати? Не поспішай готувати ніж, адже насправді те, що ти бачиш зверху — це лише “квіточки”, а справжня небезпека ховається там, де ти її навіть не помічаєш!

Чи можна зрізати плісняву з продуктів і чому це може бути небезпечно для твого організму, а також які симптоми вказують на отруєння пліснявою — ексклюзивно для vikna.tv розповіла нутриціологиня Марго Орманді.

Чи можна зрізати плісняву з продуктів

— Пліснява — це гриб, і візуальну частину, яку ми бачимо — це “квітка”, яка випускає свої корені глибоко всередину продукту. Токсини можуть бути всередині.

Найбільша небезпека — мікотоксин, який ми не бачимо, він не має смаку, не руйнується при термообробці, накопичуються в організмі.

Це все призводить до отруєння, запалення, мутації клітин та навіть розвитку онкології, — каже Марго.

За словами нутриціологині, пліснява любить вологу та тепло, особливо якщо є доступ до повітря та органічної їжі. Особливо пліснява швидше та глибше проростає у мʼяких тканинах.

Наприклад, у вакуумі чи в закритій упаковці пліснява не так швидко з’являється, бо нема доступу вологи та кисню. Також її поява прискорюється, якщо продукт уже був надрізаний, і на ньому є мікротріщини або залишки вологи.

— Які хвороби можуть виникнути, якщо вживати продукти, які вже уражені пліснявою?

— Пліснява може виділяти мікотоксини — це отруйні речовини, які не мають ні запаху, ні смаку, і не знищуються при термічній обробці.

Тому якщо ти думаєш, що зріжеш плісняву, звариш продукт і токсинів не буде, то це не так.

афлатоксини — можуть викликати пошкодження печінки, алергії, мають канцерогенний ефект;

охратоксини — токсичні для нирок, можуть пригнічувати імунну систему;

фумонізини та зеараленон — пов’язані з гормональними порушеннями й ризиком мутацій.

Навіть мікродози при регулярному вживанні можуть накопичуватися в організмі та спричиняти хронічну інтоксикацію, — пояснює експертка.

Симптоми захворювань можуть бути різні, але іноді не спочатку, а вже після накопичення. Це, зокрема:

нудота, блювання, розлад шлунку;

головний біль, слабкість, запаморочення;

висипи або алергічні реакції;

у складніших випадках — підвищення температури, інтоксикація печінки.

Особливо ризикують діти, вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом.

Як правильно зберігати продукти, щоб вони не пліснявіли

Щоб запобігти появі плісняви чи просто, аби продукт не зіпсувався, не відкривай його, якщо не будеш їсти — адже термін придатності відкритого продукту зменшується.

Також не клади до холодильника теплі продукти, це створює конденсат, а також не зберігай сухі й вологі продукти разом.

Краще дотримуватися товарного сусідства та зберігати їжу у закритих контейнерах.

В магазині завжди перевіряй цілісність упаковки.

Чи є корисна пліснява?

— Сири та ковбаси з пліснявою викликають найбільше питань. Там пліснява контрольована, це не одне і те саме.

Пліснява на сирі, наприклад, вирощується у стерильних умовах, вона не виділяє мікотоксинів і не проникає глибоко в тканини.

Сир з пліснявою — це кулінарна традиція. А пліснява на хлібі чи ягодах — це вже загроза здоров’ю, — каже нутриціологиня Марго Орманді.

А якщо ти дійсно любиш дорблю чи інші види сиру з пліснявою, то в іншому нашому матеріалі шукай поради, як вибрати сир з пліснявою, щоб насолоджуватися смаком.

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