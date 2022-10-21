Підтримка у складний час: в Україні для онкохворих запустили гарячу лінію Пацієнт має право!

За даними Міністерства охорони здоров’я України, щорічно в Україні близько 140 тисяч громадян дізнаються про свій діагноз — онкологія.

Водночас чимало українців і досі не поспішають проходити планові обстеження чи хоча б звернути увагу на ті аспекти, які хвилюють у своєму здоров’ї. Вкотре зауважимо, що ліпше запобігати виникненню захворювання, ніж пройти довгий та непростий шлях лікування.

Проте навіть таких запобіжних заходів може бути недостатньо, і про свою хворобу дізнаєшся неочікувано. Тоді вже, маючи усі висновки лікарів, маєш вирішувати, що робити далі.

Зараз також дивляться

У цьому можуть допомогти фахівці гарячої лінії інформаційної підтримки для пацієнтів з онкологічними захворюваннями під назвою Пацієнт має право! Про ініціативу громадської організації Афіна повідомила прес-служба МОЗ України.

Як звернутись по допомогу

Зателефонувати можна за номерами гарячої лінії Пацієнт має право!

+38 (066) 911 33 33

+38 (068) 911 33 33

Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Виклики оплачуються згідно з тарифами твого мобільного оператора.

Чим може допомогти гаряча лінія Пацієнт має право!

Гаряча лінія Пацієнт має право! може допомогти з такими питаннями:

які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів з онкологічними захворюваннями;

як перевірити наявність ліків для пацієнтів з онкологічними захворюваннями;

що робити, якщо тобі відмовили надати безплатну медичну послугу;

які можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.

Повномасштабне вторгнення в Україну стерло з порядку денного важливі соціальні теми — однією з них є онкологічні захворювання. Читай, як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!