Підтримка у складний час: в Україні для онкохворих запустили гарячу лінію Пацієнт має право!

За даними Міністерства охорони здоров’я України, щорічно в Україні близько 140 тисяч громадян дізнаються про свій діагноз — онкологія.
Водночас чимало українців і досі не поспішають проходити планові обстеження чи хоча б звернути увагу на ті аспекти, які хвилюють у своєму здоров’ї. Вкотре зауважимо, що ліпше запобігати виникненню захворювання, ніж пройти довгий та непростий шлях лікування.
Проте навіть таких запобіжних заходів може бути недостатньо, і про свою хворобу дізнаєшся неочікувано. Тоді вже, маючи усі висновки лікарів, маєш вирішувати, що робити далі.
У цьому можуть допомогти фахівці гарячої лінії інформаційної підтримки для пацієнтів з онкологічними захворюваннями під назвою Пацієнт має право! Про ініціативу громадської організації Афіна повідомила прес-служба МОЗ України.
Зателефонувати можна за номерами гарячої лінії Пацієнт має право!
Гаряча лінія працює з 10:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю. Виклики оплачуються згідно з тарифами твого мобільного оператора.
Гаряча лінія Пацієнт має право! може допомогти з такими питаннями:
Повномасштабне вторгнення в Україну стерло з порядку денного важливі соціальні теми — однією з них є онкологічні захворювання. Читай, як доводиться жити онкохворим на тимчасово окупованих територіях.
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