Рак апендикса: чому стає більш підступним та хто у зоні ризику

Рак апендикса — досі маловідоме і рідкісне захворювання. Проте дедалі частіше його виявляють у людей віком 30-50 років. І хоча колись його вважали вкрай малоймовірним діагнозом, то зараз ризик захворювання в окремих вікових групах зріс у кілька разів!

Згідно з дослідженням, показники захворюваності на рак апендикса серед американців, народжених у період з 1976 по 1984 рік, зросли більш ніж утричі. А для тих, хто народився між 1981 і 1989 роками, ріст становить у понад чотири рази.

Без скринінгу та симптомів

Експертка наголосила, що не існує стандартних методів раннього виявлення раку апендикса. Здебільшого хворобу діагностують випадково під час оперативного втручання через гострий апендицит. Це означає, що пацієнти часто не мають жодних специфічних симптомів або не здогадуються про ризик, повідомив CNN.

Загалом, це викликає тривогу, — заявила докторка Андріана Головатий.

Чому ризик захворіти зростає

Попри зростаючу захворюваність, автори дослідження повідомили, що поки що немає переконливих доказів, які б пояснили це явище лише покращенням діагностики. Швидше за все, мова йде про вплив зовнішніх факторів.

— Ми спостерігаємо схожі тренди та при інших видах раку шлунково-кишкового тракту — шлунка, прямої кишки, товстої кишки. Це може свідчити про наявність спільних або подібних факторів ризику.

Одним із можливих чинників є ожиріння, яке вже визнано ризиком як для колоректального, так і для апендикулярного раку. Інші гіпотези включають зміни у харчуванні, малорухливий спосіб життя та зміни в екології.

Слід памʼятати, що рак апендикса — підступне захворювання. Якщо не виявити його до розриву апендикса, пухлинні клітини можуть поширитися в черевній порожнині.

Докторка Андреа Серчек підтвердила той факт, що ріст випадків — це частина загальної тенденції.

Хоча рак апендикса залишається рідкісним, його все частіше виявляють у молодих пацієнтів. Добре, що дослідження у цій сфері активно проводяться.

Наразі не існує тестів, які б могли запобігати розвитку раку апендикса. Але лікарі радять бути уважними до будь-яких нетипових симптомів, особливо болю у животі, здуття, нудоті чи блювоти. І хоча захворювання рідкісне, воно стає все менш винятковим — особливо для старших поколінь.

А чи знаєш ти причини виникнення раку товстої кишки та як вберегтися від хвороби? Якщо ні, то обовʼязково переглянь результати дослідження вчених.

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