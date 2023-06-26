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У тебе точно є сила волі! А як щодо мотивації? Як злізти з тортиків та почуватися добре: моя історія відмови від цукру

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 26 Червня 2023, 10:00
У тебе точно є сила волі! А як щодо мотивації? Як злізти з тортиків та почуватися добре: моя історія відмови від цукру
Фото: Pexels

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У тебе точно є сила волі! А як щодо мотивації? Як злізти з тортиків та почуватися добре: моя історія відмови від цукру
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