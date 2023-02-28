Упс, після зими з’явилися зайві кілограми? Розповідаємо, як прибрати живіт чоловікові

Тепло вже зовсім близько, а це означає, що вже незабаром настане час знімати куртки і вдягати легший одяг. І до цього моменту хочеться виглядати у хорошій формі не лише жінкам, а й чоловікам.

Та як прибрати живіт чоловікові? Завдання цілком реальне! Читай, як боротися із зайвим жиром на животі та привести своє тіло у форму.

Передусім є два основних варіанти схуднути чоловікові: збалансоване харчування та спорт. В ідеалі їх поєднувати для отримання найкращого результату. Поговоримо про кожен з них окремо.

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Як прибрати живіт чоловікові за допомогою харчування

Обмеж калорії

Щоб зменшити розмір живота, потрібно створити дефіцит калорій. Для цього треба споживати менше калорій, ніж витрачає тіло. Це можна зробити, обмеживши порції та включивши більше овочів, фруктів та білків у їжу.

Зменш споживання шкідливих продуктів

Їжа, що містить велику кількість цукру та насичених жирів, призводить до збільшення розміру живота. Уникай фаст-фуду, газованих напоїв, солодощів та інших висококалорійних продуктів.

Збільшуй вживання білків

Білки допомагають зберігати відчуття ситості та регулювати апетит. Харчуйся продуктами, багатими на білок, такими як куряче м’ясо, риба, яйця, соєві продукти та гречка.

Як прибрати жир з живота чоловікові за допомогою спорту

Регулярні тренування

Найкращим способом зменшити живіт є регулярні заняття спортом. Намагайся відвідувати тренажерний зал або робити вправи вдома. Це допоможе збільшити метаболізм та знизити вагу.

Силові та кардіотренування

Силові вправи допомагають збільшувати м’язову масу та знижувати відсоток жиру в тілі. Вправи на прес та присідання допоможуть укріпити м’язи живота.

Віджимання, планка, підняття ніг, скручування — ці базові вправи допоможуть позбутися живота, а робити їх можна як удома, так і у спортзалі.

Кардіотренування допомагає знизити вагу та при цьому зменшити розмір живота. До таких тренувань належать: біг, плавання, їзда на велосипеді та інші вправи, які підвищують серцевий ритм.

Прогулянки

Прості прогулянки на свіжому повітрі можуть допомогти зменшити розмір живота та підвищити рівень фізичної активності. Намагайся ходити щонайменше 30 хвилин на день.

Важливо пам’ятати, що схуднення — це процес, який потребує часу та зусиль.

Намагайся вживати здорову їжу та регулярно займатися фізичними вправами, щоб досягти своїх цілей.

Раніше ми розповідали поради Аніти Луценко про те, як правильно харчуватися до та після тренування.

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