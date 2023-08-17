Полегшуй самопочуття, але не забудь про лікаря: як збити ацетон у дитини в домашніх умовах

Метаболічне порушення ацетонемічний синдром часто може тривожити батьків. Проте варто пам’ятати, що він зустрічається у багатьох дітей.

І якщо тобі вже все відомо про його симптоми, то варто також знати, як збити ацетон у дитини в домашніх умовах.

Як збити ацетон у дитини

Насамперед необхідно зазначити, що за наявності чітких симптомів ацетонемічного синдрому, варто негайно звернутись до лікаря.

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Та ти все ж таки можеш трохи допомогти малечі. Для цього потрібно теж зробити кілька речей:

Дати дитині попити рідину: теплий солодкий чай, компот чи теплу лужну воду, без газів. Дати дитині з’їсти солодке печиво, шоколад, ложку меду. Виключити у режимі дитини фізичні навантаження та подбати про її спокій, поки триває період відновлення. Скоригувати режим харчування та дієту дитини, поки її стан не стабілізується.

Щодо раціону дитини детальніше зможе розповісти лікар. Проте варто пам’ятати, що харчування має бути дієтичним та регулярним, щоб в маленького організму була енергія. Та водночас потрібно не забувати, що змушувати дитину їсти теж не варто, оскільки її організм може не встигати все перетравлювати.

Також лікар може назначити прийом сольових розчинів, щоб покращити самопочуття малечі.

Також батьки одразу б’ють на сполох при підвищенні температури тіла малюка. Читай, коли збивати температуру дитині, а коли не потрібно поспішати.

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