Звітують, що все полагодили, а з даху лине водоспад! Як мешканці запорізької багатоповерхівки воюють із комунальниками

Російська військова агресія залишає тисячі людей без дому та тепла просто серед зими. А проблем ще й додають бездіяльність ЖЕКів чи обіцянки, що ніяк не втіляться у життя.

Вибух, що спричинила російська ракета, не залишив мешканців запорізької п’ятиповерхівки просто неба, але занурив їх у безодню комунальної скрути.

Вони від жовтня самостійно лагодять вибиті потужною хвилею вікна й потерпають від дірявого даху.

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Люди запевняють: зверталися до керівної компанії із проханням полагодити покрівлю, та крім обіцянок не отримали нічого. Тим часом сусідній аварійний будинок, що опинився ближче до епіцентру теракту, вже оглядають інженери, щоб підготувати проектну документацію для реконструкції.

Жителька будинку Лариса Чайка показує пошарпаний під’їзд свого будинку, щоб показати, як вона поневіряється у своїй двокімнатці після того вибуху. Хвиля від нього, каже, понівечила дах будинку над її оселею. За словами жінки, під час вибуху у квартирі стеля піднялася.

Відтоді, каже жінка, за ніч вона виливає 15 тазиків, що наповнюються водою з горища. Стіни на кухні та у кімнатах вкрила пліснява. Певнить, що зверталася до комунальників та благала полагодити дах. На гарячій лінії лишень приймали заявки, а напередодні свят їй узагалі сказали, що уже все зроблено.

Прес-секретарка керівної компанії Валерія Ситник коментує по телефону ситуацію в будинку. Мовляв, у людей там накопичились борги — 86 тисяч. Тож або їх погасять, або можна укласти окремий договір.

У мерії нам повідомили: нині розробляються проекти для відбудови семи суттєво пошкоджених торік росіянами багатоповерхівок. Будинку пані Лариси у тому списку немає.

Та насправді постачальників комунікацій та ЖЕКи, керівні компанії з добробуту можна штрафувати за невиконання їхніх обов’язків. Як це відбувається — ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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