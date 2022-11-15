Навчання військових та фінансова допомога — що означає місія EUMAM Ukraine від ЄС

Європейський Союз вкотре доводить свою підтримку України справжніми діями. 15 листопада Рада ЄС офіційно оголосила про започаткування Військової допоміжної місії ЄС з підтримки України.

Місія EUMAM Ukraine має на меті продовження надання допомоги Україні в протистоянні російській агресивній війні. Ця інформація з’явилася на сайті Європейської Ради.

Що означає місія EUMAM Ukraine для України

За допомогою місії EUMAM Ukraine хочуть розвинути військові спроможності Збройних сил України, щоб надати їм можливість захистити територіальну цілісність та суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крім цього захищати цивільне населення.

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Місія не передбачає залучення військ в Україні, адже має невиконавчий мандат. Це передбачає надання індивідуальної, колективної та спеціальної підготовки для персоналу ЗСУ. У межах місії йдеться про 15 000 військовослужбовців. Підготовка проводитиметься у різних країнах Європи.

Командиром місії призначили французького віце-адмірала Ерве Бліжон (Hervé Bléjean). Він очолює департамент військового планування та виконання в межах ЄСЗД.

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Додаткова фінансова підтримка від ЄС

Крім започаткування місії EUMAM Ukraine, Рада ЄС ухвалила заходи фінансової підтримки в рамках Європейського фонду миру. Сума допомоги становить 16 млн євро — для забезпечення діяльності EUMAM Ukraine та подальшого розвитку спроможностей Збройних сил України.

Кошти будуть спрямовані на фінансування обладнання, яке Україна отримує від країн-членів ЄС: постачання боєприпасів, військового обладнання та платформ для розміщення летальної зброї.

Крім цього, до списку входять транспортні засоби, засоби з ремонту та обслуговування техніки, що надається.

Допомога розрахована на 24 місяці та надається на додаток до попередньої військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, яка становила 3,1 млрд євро.

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