День єднання 2022: як проходять флешмоби єдності у всіх регіонах України

Всупереч численним залякуванням новою агресією Росії, сьогодні українці масово демонструють єднання.

У всіх регіонах відбуваються акції та флешмоби.

Люди вивішують синьо-жовті прапори на балконах, влаштовують велелюдні виконання українського гімну.

У Мелітополі влаштували патріотичний автопробіг, а на Потьомкінських сходах сьогодні розгортатимуть великий український прапор.

Як єднаються українці, покажуть наші кореспонденти.