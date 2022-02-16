День єднання 2022: як проходять флешмоби єдності у всіх регіонах України

Всупереч численним залякуванням новою агресією Росії, сьогодні українці масово демонструють єднання.
У всіх регіонах відбуваються акції та флешмоби.
Люди вивішують синьо-жовті прапори на балконах, влаштовують велелюдні виконання українського гімну.
Люди вивішують синьо-жовті прапори на балконах, влаштовують велелюдні виконання українського гімну.
У Мелітополі влаштували патріотичний автопробіг, а на Потьомкінських сходах сьогодні розгортатимуть великий український прапор.
Як єднаються українці, покажуть наші кореспонденти.