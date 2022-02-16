Марафон національної єдності: заяви Зеленського та Резнікова

Марафон національної єдності транслюють зранку всі головні канали країни.
Це один із заходів до Дня єднання, який своїм указом позавчора призначив президент Володимир Зеленський. Сьогодні усі держустанови вивісили синьо-жовті прапори.
О 10 ранку виконали державний гімн. У школах провели урок національної єдності. А в Софійському соборі представники різних релігійних конфесій молилися за мир в Україні.
До речі, продовження марафону національної єдності Вікна транслюватимуть на своєму YouTube-каналі о 19:00. Долучайтеся!