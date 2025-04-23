Україна

Карта бойових дій 23 квітня 2025: все більше наступів на Покровському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Квітня 2025, 10:00
карта бойових дій
підземна школа у харкові
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Карта бойових дій 23 квітня 2025: все більше наступів на Покровському напрямку
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