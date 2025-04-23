Карта бойових дій 23 квітня 2025: все більше наступів на Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні 23 квітня 2025 містить у собі всю аналітику та останні оновлення з поля бою.

Де агресор має переваги? А чи вдається нашим бійцям контратакувати? Відповіді на ці запитання дасть карта бойових дій.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що будь-яка потенційна майбутня російська угода про заморожування фронту без повного контролю Росії над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями не виключає майбутньої російської агресії для досягнення більших територіальних вимог Росії, особливо якщо угода передбачає мораторій на отримання Україною військової допомоги Заходу.

Також повідомляється, що російські війська продовжують удосконалювати свою тактику ударів безпілотників великої дальності, щоб компенсувати ефективність українських мобільних підрозділів оборони.

Росія набирає громадян Північної Кореї, щоб компенсувати нестачу робочої сили в Росії, що свідчить про те, що російсько-північнокорейська співпраця продовжує поглиблюватися.

Російські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Торецька.

Експерти публікують свою інтерактивну карту та звіт.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 квітня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за минулу добу зафіксовано 144 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБи. Крім цього, здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБів, здійснив 344 обстріли, сім з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб.

Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 23 квітня

Карта бойових дій 23 квітня 2025: все більше наступів на Покровському напрямку / 12 Фотографій

Генштаб

В ніч на 23 квітня росіяни обстріляли великі міста України, відомо про загиблих та поранених. Читай, що відомо про наслідки обстрілу, у матеріалі.

Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

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