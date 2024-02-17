Україна

Карта бойових дій 17 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:08:16
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 17 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:16
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 16 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Львів
У мене душа просто розривалася: львів’яни поділились емоціями після ранкового обстрілу 15 лютого
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Надзвукова та дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 15 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:09
евакуація
Вивезти вдалось лише трьох з 25: як рятували дітей, що змучились ховатись у підвалі
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Більше відео
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Читати далі
Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь