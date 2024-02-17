Карта бойових дій 17 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 17 лютого 2024 та зміни на ній більше не вираховується в секундах, сантиметрах чи будь-яких інших одиницях виміру. Адже тепер кожен звільнений населений пункт — це життя українських захисників.

Сон під канонаду й кава у перервах між постійними вибухами — лише одна з мільйона варіацій буденності оборонців, у якій досить часто на відпочинок за добу може не знайтись ані секунди.

Однак їхню роботу можна завжди доповнити чимось приємним як, наприклад, закритий збір, або ж просто позачергові слова підтримки.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснюють тактичний розворот через Авдіївку, щоб створити умови, які змусять українські війська відійти з позицій у населеному пункті.

Українські сили ще не повністю вийшли з населеного пункту та продовжують перешкоджати російським силам досягти успіхів, які є більш значними, ніж поточне поступове просування Росії.

На думку експертів, потенційне захоплення Авдіївки Росією не матиме оперативного значення і, швидше за все, дасть Кремлю лише негайні інформаційні та політичні перемоги.

Водночас повідомляється, що російське командування провело реорганізацію командних структур угруповання військ на півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби відбулось 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 84 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Гатище Катеринівка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Леонівка Чернігівської області, Середина-Буда, Кореньок, Студенок, Бояро-Лежачі, Кіндратівка, Біловоди, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак біля Богданівки, Іванівського, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак в районі Авдіївки та ще дві атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, продовжує спроби захопити Авдіївку. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Авдіївка, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, сім разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено дві спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ромашкове, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню Херсон.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, двох районах вогневих позицій артилерії, одному складу боєприпасів, двох радіолокаційних станціях противника.

А поруч з військовими часом на фронті опиняються й журналісти, аби фіксувати кожен героїчний вчинок оборонців. Читай, як працюють українські воєнкори, коли кожен виїзд може стати останнім.

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