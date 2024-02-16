Ухвалено рішення відійти з позиції Зеніт в Авдіївці — що відбувається у місті сьогодні

Останніми місяцями ворог посилив штурми Авдіївки. Українські військові стримували ворога усіма силами. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові відійшли з позиції Зеніт в Авдіївці.

Відхід ЗСУ з позиції Зеніт в Авдіївці: що відомо

— Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ ухвалило рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної ситуації. Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів, — сказав Тарнавський.

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Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом прокоментував ситуацію в Авдіївці:

— Наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед. Я детально розумію, що відбувається, я на контакті з нашим військовим керівництвом. Їх завдання — робити все, щоб захистити насамперед наших людей. Наші військові — найголовніше, що в нас є, — сказав президент.

У 3-й штурмовій бригаді повідомили, що на їхній ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тис. особового складу армії ворога. Бійці бригади завдали критичних уражень 74-й та 114-й окремій мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично “стерті”. Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 пораненими та загиблими.

— Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та ОМСБр ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії, й проти 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії.

За наявними даними Третьої штурмової, сили противника на нашій ділянці фронту наступні: 35-та; 55-та й 74-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 41-ї загальновійськової армії. Також: 15-та, 21-ша й 30-та окремі мотострілецькі бригади зі складу 2-ї загальновійськової армії.

Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-й окремий мотострілецький полк так званої “ДНР”. Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.

Попри те, що окупанти зазнають непропорційних втрат, ситуація в Авдіївці залишається надзвичайно тяжкою, — йдеться у повідомленні.

Раніше на підсилення в Авдіївку відправили 3-тю окрему штурмову бригаду ЗСУ. Прес-офіцер бригади Олександр Бородін ще вранці розповідав Яні Брензей в телемарафоні Єдині новини про те, що відбувається в Авдіївці.

Авдіївка сьогодні: що відбувається у місті 16 лютого 2024

Бородін повідомив, що ворог почав використовувати фосфор. Окупанти продовжують тиск. Вони залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Окупанти також збільшують використання керованих авіабомб та фосфорних бомб. Бородін зазначає, що КАБи — це набагато гірше, ніж артилерія. Ворог скидає понад 50 авіабомб за добу, вагою 250-500 кг.

Це дуже велика кількість на невеликий плацдарм, який утримується.

Ми утримуємо оборонні позиції. Задача складна саме через співвідношення (сил — ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога. У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще, і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах, — сказав прес-офіцер.

Бородін пояснює, що зараз Авдіївку штурмують дві ворожі загальновійськові армії. Якщо порівнювати ситуацію в Авдіївці та в Бахмуті, то в Авдіївці ситуація зараз складніша, бо у ворога велика кількість КАБів, техніки, авіації, FPV-дронів. У Бахмуті під час атак вагнерівців такого не було. Також він каже, що на деяких ділянках можливі ураження на 360°. Але він наголосив, що це лише ураження, окупанти намагаються бити з усіх сторін. За його словами бійці виснажені, але сконцентровані на роботі.

Бородін акцентує, що у ворога також багато FPV-дронів. Вони можуть запускати їх у ті місця, де влучили КАБи. Тому нашим захисникам потрібні засоби радіоелектронної боротьби.

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Також у 3-й штурмовій бригаді розповіли про бої біля авдіївського коксохімічного заводу.

— По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу, — йдеться у повідомленні.

110-та бригада, яка боронить Авдіївку майже два роки також розповіла, що відбувається у місті.

— Противник кидає на Авдіївський напрямок просто колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації. Проти нас — понад 12 окремих з’єднань противника: бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення.

Наші хлопці, в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційними бомбардуваннями виконують поставлені задачі. 110-та продовжує на своїх плечах нести оборону міста, — йдеться у повідомленні.

Раніше голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в інтерв’ю розповідав, як живе Авдіївка під постійними обстрілами та чи можна буде її відновити.

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