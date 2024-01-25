Партнери готові передати, але чи готова Україна прийняти: Повітряні сили про опанування F-16

Україна очікує винищувачі F-16 від партнерів, щоб посилити свою авіацію. В ефірі телемарафону Єдині новини речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про готовність західних партнерів передати Україні літаки F-16.

Винищувачі та запасні частини до них Україна отримає вже цього року, про це повідомила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер. Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах у Данії. А в кінці 2023 року у Нідерландах заявили, що готові передати перші 18 літаків.

F-16 для України: чи готова країна приймати винищувачі

Юрій Ігнат акцентує, що партнери готові надавати нам техніку, але питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні. Часто ми бачимо різні терміни та прогнози від країн та експертів. Усе має бути готовим: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, а також інші чинники.

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За словами Ігната, нам потрібно, щоб літаки працювали й били ворога з повітря, а не просто територіально розміщувалися у нашій країні.

Речник Повітряних сил говорить, що пілоти, які навчаються на F-16, це передова група. На навчання полетіли одні з найкращих. Для опанування цих літаків були відібрані пілоти за різними критеріями: професійна підготовка, знання англійської мови тощо.

— Це молоді пілоти, хлопці, які люблять свою справу, люблять небо. Вони хочуть якомога швидше повернутися в Україну та застосувати свої знання та вміння, — говорить Ігнат. Додає, що пілоти намагаються й психологічно переналаштуватися на західні цінності, й відходити від постулатів СРСР.

Також він зазначив, що відео, які поширюють в соціальних мережах, де нібито українській льотчики та льотчиці літають на F-16 й роблять складні елементи, можуть бути комп’ютерною грою. Також він зазначає, що на тих відео можуть бути зовсім не українці. Він також розповів, що у Повітряних силах є свій акаунт у TikTok, куди вони дозовано додають верифіковані відео.

Раніше ми розповідали, що відомо про навчання українських пілотів на F-16.

Фото: Wikipedia, скриншот з відео Курбанова LIVE

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