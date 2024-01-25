Україна

Партнери готові передати, але чи готова Україна прийняти: Повітряні сили про опанування F-16

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Січня 2024, 19:00
Винищувачі F-16 для України: чи готова наша країна їх прийняти

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