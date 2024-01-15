Вимести з неба російські МіГи та Су. Пілот F-16 про переваги та можливості цих літаків

Попри інформаційну кампанію та численні заклики українських і західних експертів надати Києву F-16 якомога швидше, чіткі терміни постачання не оголошують, натомість з’явилися повідомлення про можливі затримки поставок.

Пілот ВПС США розповів для Голосу Америки, на що здатні F-16, та чому росіянам варто боятися.

На що здатні літаки F-16 — пояснив пілот ВПС США

У Міноборони України повідомили, що досвідчені українські льотчики та наземний персонал проходять перенавчання у Данії та США, а інфраструктуру для авіації досі готують до прийняття цих винищувачів.

Зараз також дивляться

Пілот F-16 та підполковник ВПС США у відставці Ден Гемптон розповів, що літаки F-16 можуть збивати крилаті ракети. Насправді вони не потребують ідеально чистих злітно-посадкових смуг та бездоганних умов. Поки що в Україні їхнього застосування не було.

Очікування, що США чи інші країни відправлять власних пілотів літати на цих літаках в Україні, Гемптон вважає нереалістичними. Пілот каже, Україна має отримати перевагу в повітрі. Це перше завдання, яке слід зробити з F-16.

Вимести з неба російські МіГи та Су. Коли це буде зроблено, все, що росіяни зможуть — закидати у повітряний простір України крилаті ракети і дешеві безпілотники, — каже Ден Гемптон.

F-16 може знищувати ракети класу земля-повітря. Модель, про яку говорять сьогодні, старіша. Але її дуже легко оновити за допомогою вдосконаленої авіоніки та електронних радарів. Все працює за принципом коробок, які можна вийняти та змінити на нові.

У російських літаків такої технології немає. Крім того, Гемптон додає, що українські пілоти вчаться у професіоналів, які не літають як росіяни.

Раніше ми розповідали, як тривають бої з росіянами під Бахмутом.

Фото: скриншот відео Міноборони США/DVIDS

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.