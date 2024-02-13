Засиплемо ворога дронами! Важливий збір для 82 ОДШБр — як долучитись та ще й взяти участь у розіграші

Щодня російські окупанти намагаються не лише відібрати наші життя, а й позбавити приємних та звичних речей, як от можливості відзначати свята. Однак українці навчилися навіть власні особливі дати, зокрема дні народження, святкувати з користю та організовувати збори для ЗСУ з будь-якої нагоди та без неї.

Спеціальний кореспондент телеканалу ICTV Володимир Рунець розповів Яні Брензей, що на честь свого 42-річчя він розпочав збір на 42 дрони для 82 окремої десантно-штурмової бригади. Як долучитись і взяти участь у цікавому розіграші — знайдеш у кінці матеріалу.

— Коли в тебе день народження, ти думаєш, це має бути свято. Але в нас намагаються це свято вкрасти. Я вважаю, що кожен українець має зараз робити все для того, щоб відвоювати своє право святкувати день народження, Великдень, Новий рік, Різдво, будь-яке свято в нормальних умовах, без тривог, без пробіжок у підвали, або ховання в туалеті, у ванній кімнаті чи в коридорі. І для цього треба наближати цю перемогу.

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Не тільки в мене, а в кожного з нас свято намагаються вкрасти. Тому давайте за мій день народження засиплемо ворога дронами. Мені іншого не треба.

Збір триває на FPV-дрони, за допомогою яких українська армія нині добивається значних успіхів на фронті та буде досягати ще більше, якщо ми будемо їй в цьому допомагати.

Всі знають про обіцянки західних партнерів дати нам мільйон снарядів на рік, щоб ми змогли відстоювати свою державність, свою Батьківщину. Але цього чекати довго і не завжди виходить. І є на це причини.

— Ми, українці, маємо вже сьогодні відвоювати своє право за кожен день народження тих, хто вже народився, Ті, хто народжується сьогодні, мають теж святкувати у вільній Україні, європейській державі. Тій, до якої ми звикли за останні роки, допоки не почалася ця клята війна, яку розпочали росіяни.

Ми маємо зробити все для того, щоб у кожного день народження був в нормальних домашніх умовах.

Умови збору для 82 ОДШБр

Люди, які задонатять понад тисячу гривень, автоматично візьмуть участь у розіграшу номера журналу Time із Валерієм Залужним на обкладинці та підписом ексголовкома ЗСУ.

Хто зробить внесок від 500 гривень — матиме змогу отримати пляшку ігристого вина, виробленого в поки що окупованому Бахмуті.

За будь-який інший донат, розігрується екскурсія на Телеканал ICTV. Підтримати збір можна за посиланням, або ж за номером картки 5375 4112 0035 2917.

На початок 2024 року в Україні зареєстровано 200 компаній, що беруть участь у виготовленні дронів. Спрощення правил та фінансування дозволили збільшити потужності виготовлення українських дронів у 100 разів. Читай детальніше, як Україна нарощує виготовлення дронів.

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