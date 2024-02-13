Україна

Засиплемо ворога дронами! Важливий збір для 82 ОДШБр — як долучитись та ще й взяти участь у розіграші

Володимир Рунець Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 13 Лютого 2024, 15:00

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