Вікна-новини. Випуск від 14.01.2022 (22:00)

Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 14 січня 2022 року:

– Російська провокація: як і чому РФ хоче розіграти напад на себе;

– Позбавили королівських титулів? Яке покарання загрожує принцу Ендрю.