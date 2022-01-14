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Вікна-новини. Випуск від 14.01.2022 (22:00)
Яна Брензей
, ведуча і журналістка програми Вікна-новини
14 Січня 2022, 21:50
Випуск програми Вікна-Новини на СТБ – актуальні новини країни та світу за 14 січня 2022 року:
– Російська провокація: як і чому РФ хоче розіграти напад на себе;
– Позбавили королівських титулів? Яке покарання загрожує принцу Ендрю.
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