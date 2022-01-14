Псих, мерзотник і соціопат? Яка книга підкорила серце Євгена Клопотенка

Книжка, яка підкорила серце Євгена Клопотенка.

Він її перечитував багато разів і вважає цей роман шедевром.

У рубриці Вікон Книжка від зірки відомі люди розповідають нашій Еммі Антонюк про книжки, які змінили їхні життя.

Для Євгена Клопотенка це роман Парфуми Патрика Зюскінда.

Уяви собі, що це моя рольова модель, тільки не вбивать людей. Мені подобається дивитися на людей, які чітко живуть і у них все чітко розписано.

Чому образ геніального психопата не дає спокою Клопотенку та через що відомому шеф-кухарю буває боляче і страшно — у сюжеті.