Фінансова грамотність у дитсадочку — у МОН представили новітню програму

Міністерство освіти та науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили програму з фінансової грамотності.
Цим прагнуть підвищити вміння розпоряджатися коштами та розуміти базові фінансові знання змалечку. Подробиці, як саме функціонуватиме фінансова грамотність для дітей розповідаємо далі.
Згідно з повідомленням МОН, фінансова освіта є обов’язковою для дітей дошкільного віку. Що раніше вони почнуть опановувати фінансові знання та навички, то простіше їм буде ухвалювати зважені фінансові рішення, побудовані на спеціалізованих знаннях.
Очікується, що діти з найменшого віку дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати.
Також дошкільна освіта передбачатиме розуміння основ фінансової безпеки. Діти розумітимуть ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлять небезпеку, пов’язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями.
Частиною програми також є набуття різноманітних навичок:
МОН спільно з Національним банком уже розробляє спеціальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Невдовзі її мають впровадити у дитячих садочках у всій країні.
Наразі у відомстві представили Рамку фінансової компетентності дітей та молоді України, за якою навчатимуться українські діти.
А детальніше про те, як навчити дітей фінансовій грамотності ми розповідали в нашому матеріалі.
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