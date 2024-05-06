Фінансова грамотність у дитсадочку — у МОН представили новітню програму

Міністерство освіти та науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили програму з фінансової грамотності.

Цим прагнуть підвищити вміння розпоряджатися коштами та розуміти базові фінансові знання змалечку. Подробиці, як саме функціонуватиме фінансова грамотність для дітей розповідаємо далі.

Фінансова грамотність у дитсадочку — яка головна мета програми

Згідно з повідомленням МОН, фінансова освіта є обов’язковою для дітей дошкільного віку. Що раніше вони почнуть опановувати фінансові знання та навички, то простіше їм буде ухвалювати зважені фінансові рішення, побудовані на спеціалізованих знаннях.

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Очікується, що діти з найменшого віку дізнаватимуться, що таке гроші, у чому їхня цінність, як планувати витрати та заощаджувати.

Також дошкільна освіта передбачатиме розуміння основ фінансової безпеки. Діти розумітимуть ризики втрати грошей чи цінних речей, а також усвідомлять небезпеку, пов’язану із шахраями та незнайомцями, що цікавляться фінансовими питаннями.

Частиною програми також є набуття різноманітних навичок:

розпізнавання купюр та монет;

вміння здійснювати дрібні покупки у присутності дорослих;

вміння елементарно складати власний бюджет, наприклад, на бажану іграшку, та інші.

МОН спільно з Національним банком уже розробляє спеціальну програму з фінансової грамотності для дошкільнят. Невдовзі її мають впровадити у дитячих садочках у всій країні.

Наразі у відомстві представили Рамку фінансової компетентності дітей та молоді України, за якою навчатимуться українські діти.

А детальніше про те, як навчити дітей фінансовій грамотності ми розповідали в нашому матеріалі.

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