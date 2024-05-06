Батьківство

Фінансова грамотність у дитсадочку — у МОН представили новітню програму

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 06 Травня 2024, 13:00
фінансова грамотність для дітей
Фото: Pexels

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