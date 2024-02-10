Батьківство

Деградують чи прогресують? Як гаджети та інтернет впливають на розвиток дітей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 20:00
Як штучний інтелект і гаджети впливають на розвиток дітей
Фото: Unsplash

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