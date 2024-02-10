Деградують чи прогресують? Як гаджети та інтернет впливають на розвиток дітей

Технології розвиваються настільки ж швидко, як і малюки. Тому нерідко можна побачити, як маля у підгузках вже вправно грає на телефоні чи вмикає собі мультики. Школярі використовують штучний інтелект і купу гаджетів. Але як вони впливають на розвиток і навчання — читай у матеріалі.

Як штучний інтелект і гаджети впливають на розвиток дітей

Педагогиня та психологиня Тетяна Серебрянська розповіла Фактам ICTV, як використання дітьми штучного інтелекту та гаджетів може впливати на якість їхнього навчання та розвитку.

70% українських дітей уже вміють користуватися гаджетами та інтернетом до початку школи. Тому в суспільстві з’явилася думка, що використання дітьми інтернету, гаджетів та штучного інтелекту може негативно впливати на подальший розвиток розумових здібностей.

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Теорія про те, що цифрові технології погіршують пам’ять та знижують рівень IQ, поки не знайшла підтвердження, хоча активно досліджується, — каже Тетяна Серебрянська.

Тетяна каже, нещодавно вчені намагалися відслідкувати залежність людини від зовнішніх форм пам’яті. Коли студентам казали, що конспекти будуть доступні на сайті, вони гірше запам’ятовували тему. Натомість коли викладачі казали, що конспектів не буде, майже всі студенти добре засвоювали матеріал.

Таким чином, використання гаджетів не впливає на здатність мозку запам’ятовувати інформацію попри те, що на них ми часто покладаємося. Це означає, що правильне використання сучасних технологій та гаджетів навпаки — може покращити розумові здібності.

65% американських ВНЗ оголосили дистанційне навчання стратегією свого розвитку та щороку збільшують кількість онлайн-курсів. Навчатися дистанційно не тільки зручно, а й вигідно, — каже педагогиня Тетяна Серебрянська.

Після пандемії коронавірусу люди відкрили безліч можливостей створювати та споживати інформацію зручними способами. Цікаво, що рівень знань студентів, наприклад, у Технологічному інституті Джорджії в Атланті, на денній та дистанційній формі є однаковим.

Наразі більша частина опитаних українців (63%) не підтримують ідею дистанційного навчання, хоча майбутнє за цим. Головне — забезпечити якість освіти, це залежить вже від навчальних закладів. Потрібні професійний колектив, обладнання, цікаві формати подачі матеріалу.

На тренування мозку позитивно впливають і відеоігри, застосунки для логіки, пам’яті, уваги, вивчення мов, математики, фізики, астрономії. Але варто пам‘ятати, що надмірне використання гаджетів може викликати стрес і погіршення концентрації.

Тетяна Серебрянська радить щогодини відриватися від комп’ютера на 10-15 хвилин, а кожні чотири години робити повноцінну перерву на 30 хвилин.

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