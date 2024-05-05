Кожна п’ята дитина має порушення сну! Війна, наша малеча та як їй допомогти

Безсумнівно, війна має негативний вплив на людську психіку. І діти, як відомо, не є винятком. Вони можуть на рівні з дорослими, а іноді й навіть сильніше переживати через війну.

Президентка ГО Центр соціального лідерства Октябрина Лісовська розповіла в інтерв’ю виданню WoMo про те, як війна позначається на дитячій психіці, як визначити ПТСР у малечі та як їй можна допомогти.

Як змінилася поведінка дітей з 24 лютого

З початком війни поведінка дітей значно змінилася. Нині багато дітей не можуть відвідувати школу чи садочок. Тож через обмежені можливості для спілкування та ігор, багато з них відчувають емоційні коливання та можуть швидко змінювати настрій.

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Октябрина Лісовська розповіла про результати дослідження, яке вони проводили. Відповідно до нього, кожна п’ята дитина має порушення сну, а кожна десята не бажає спілкуватися з родиною.

Чим менша дитина — тим сильніше вона потребує безпеки та захисту батьків. Та якщо тато та мама знесилені самі, то можливий ризик, що для дитини комунікація у родині буде руйнівною.

Стрес від війни впливає на всіх, включно з благополучними родинами. Тому важливо не ігнорувати психологічну допомогу для підтримки емоційної рівноваги дітей і за перших ознак одразу звертатися до психолога.

Як допомогти малечі уникнути стресу та ПТСР

Батькам дуже важливо пам’ятати, що лише кваліфікований фахівець може діагностувати ПТСР у дитини.

Водночас варто бути уважними до певних симптомів, які можуть вказувати на стрес чи ПТСР. Йдеться про:

порушення сну;

часті істерики;

нічні жахи;

агресію;

депресивні стани;

бажання усамітнитися;

надмірну прив’язаність до батьків;

проблеми з концентрацією уваги;

апатію;

знижений інтерес до ігор;

підвищену тривожність.

Несвоєчасне звернення за допомогою може призвести до серйозних наслідків, таких як біполярний афективний розлад чи розлад адаптації. Вони можуть спричинити те, що дитина у дорослому віці не зможе досягти успіхів у навчанні чи на роботі, а також до залежності від алкоголю чи наркотиків.

Тож батькам у ці часи варто бути особливо уважними до своїх дітей та за перших симптомів не зволікати, а одразу йти до лікаря.

Як батьки можуть допомогти дитині пережити складні часи

Передусім, варто дати малечі бути собою та займатися улюбленими активностями. Це може бути малювання, танці, вокал або просто улюблена гра тощо.

Важливо підтримувати гнучкий підхід до дисципліни та режиму дня. Особливо у періоди високого емоційного навантаження.

Не варто вимагати від дитини бути такою ж успішною, як до війни. Адже це природно, що хронічний стрес впливає на концентрацію, пам’ять, стиль взаємодії.

Важливо також не заперечувати війну, а допомогти адаптуватися до нових реалій. У цьому малечі допомагає психолог. Ефективною є регулярна підтримка та усвідомлена комунікація, щоб дитина відчувала можливість покластися на батьків.

Раніше ми розповідали, як підтримати дитину, якщо вона далеко.

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