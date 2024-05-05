Кожна п’ята дитина має порушення сну! Війна, наша малеча та як їй допомогти

Безсумнівно, війна має негативний вплив на людську психіку. І діти, як відомо, не є винятком. Вони можуть на рівні з дорослими, а іноді й навіть сильніше переживати через війну.
Президентка ГО Центр соціального лідерства Октябрина Лісовська розповіла в інтерв’ю виданню WoMo про те, як війна позначається на дитячій психіці, як визначити ПТСР у малечі та як їй можна допомогти.
З початком війни поведінка дітей значно змінилася. Нині багато дітей не можуть відвідувати школу чи садочок. Тож через обмежені можливості для спілкування та ігор, багато з них відчувають емоційні коливання та можуть швидко змінювати настрій.
Октябрина Лісовська розповіла про результати дослідження, яке вони проводили. Відповідно до нього, кожна п’ята дитина має порушення сну, а кожна десята не бажає спілкуватися з родиною.
Октябрина Лісовська розповіла про результати дослідження, яке вони проводили. Відповідно до нього, кожна п’ята дитина має порушення сну, а кожна десята не бажає спілкуватися з родиною.
Чим менша дитина — тим сильніше вона потребує безпеки та захисту батьків. Та якщо тато та мама знесилені самі, то можливий ризик, що для дитини комунікація у родині буде руйнівною.
Стрес від війни впливає на всіх, включно з благополучними родинами. Тому важливо не ігнорувати психологічну допомогу для підтримки емоційної рівноваги дітей і за перших ознак одразу звертатися до психолога.
Батькам дуже важливо пам’ятати, що лише кваліфікований фахівець може діагностувати ПТСР у дитини.
Батькам дуже важливо пам’ятати, що лише кваліфікований фахівець може діагностувати ПТСР у дитини.
Водночас варто бути уважними до певних симптомів, які можуть вказувати на стрес чи ПТСР. Йдеться про:
Несвоєчасне звернення за допомогою може призвести до серйозних наслідків, таких як біполярний афективний розлад чи розлад адаптації. Вони можуть спричинити те, що дитина у дорослому віці не зможе досягти успіхів у навчанні чи на роботі, а також до залежності від алкоголю чи наркотиків.
Тож батькам у ці часи варто бути особливо уважними до своїх дітей та за перших симптомів не зволікати, а одразу йти до лікаря.
Передусім, варто дати малечі бути собою та займатися улюбленими активностями. Це може бути малювання, танці, вокал або просто улюблена гра тощо.
Фото: Unsplash
Важливо підтримувати гнучкий підхід до дисципліни та режиму дня. Особливо у періоди високого емоційного навантаження.
Не варто вимагати від дитини бути такою ж успішною, як до війни. Адже це природно, що хронічний стрес впливає на концентрацію, пам’ять, стиль взаємодії.
Не варто вимагати від дитини бути такою ж успішною, як до війни. Адже це природно, що хронічний стрес впливає на концентрацію, пам’ять, стиль взаємодії.
Важливо також не заперечувати війну, а допомогти адаптуватися до нових реалій. У цьому малечі допомагає психолог. Ефективною є регулярна підтримка та усвідомлена комунікація, щоб дитина відчувала можливість покластися на батьків.
Раніше ми розповідали, як підтримати дитину, якщо вона далеко.
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