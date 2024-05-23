А чи цього достатньо? В Україні посилили відповідальність за домашнє насильство

Попри те, що Україна рухається до Європи та ухвалює потрібні для цього законопроекти, хочеться вірити, що змінюється і наше суспільство у бік толерантності та людяності.

Проблема домашнього насильства в Україні — глибока і важка, адже часто в цьому не зізнаються та замовчують, віддають перевагу не обговорювати, ніж здаватися іншим жертвою.

Для розв’язання цієї проблеми мають діяти жорсткі закони. Нині жертви домашнього насилля або не звертаються до правоохоронних органів, або рідко отримують там належну допомогу. Верховна Рада запровадила відповідальність за сексуальні домагання — тепер вони каратимуться адміністративно. Та чи цього достатньо?

Сексуальні домагання каратимуться адміністративною відповідальністю — що відомо

За законопроект №8329 проголосували 252 депутати. До розробки були долучені Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція.

У новому законі з’явилися такі зміни:

малолітні та неповнолітні діти будуть визнані потерпілими, у разі якщо були присутніми під час скоєння домашнього насильства чи насильства за ознакою статі. Кривдник нестиме адміністративну відповідальність ;

; неповнолітні діти віком 16-18 років нестимуть відповідальність за скоєння домашнього насильства на загальних підставах;

запроваджена адміністративна відповідальність за сексуальні домагання;

відповідальність за сексуальні домагання; за ухилення від громадських робіт та невиконання термінового заборонного припису посилені санкції;

кривдники не зможуть звільнитися від відповідальності за підставами “малозначності”.

Ухвалений закон закриває лише частину наявних прогалин у нашому законодавстві щодо домашнього насилля. Вищеперераховані норми мали б бути запроваджені роки назад. Важливо додати, що на фоні повномасштабної війни кількість домашнього насильства в Україні зростає.

Заступниця міністра МВС Катерина Павліченко додала, кількість кримінальних справ щодо домашнього насильства зросла на 80%. І за прогнозами МВС, цьогоріч цей показник може зрости ще на 30%. То чи достатньо жорсткими є ухвалені норми?

Найбільше в новому законі цікавить адміністративна відповідальність за сексуальні домагання, а саме — чи достатнє це покарання для кривдників? Сексуальними домаганнями за законом є: дії сексуального характеру, що можуть бути виражені словесно (наприклад, погрози, залякування) чи фізично (доторки), які принижують/ображають осіб.

Каратися кримінальним чином сексуальні домагання нині можуть лише у випадку, якщо потерпілу (-ого) примушували до вступу в статевий зв’язок. Така “вибірковість” залишає підґрунтя для злочинів, за яких кривдник не отримає покарання або відбудеться штрафом.

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