Ціни на продукти 2024 — що здешевшало та чи слід готуватися до зростання інфляції

В Україні значно знизилася ціна на деякі категорії популярних продуктів, тоді як інші зросли у ціні майже на 15%, порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Йдеться про порівняння цін на продукти у квітні 2024 до квітня 2023.

Ціни на продукти 2024: що змінилося

Загальне зниження цін на продукти за рік становило 0,8%, при цьому найбільше впали ціни на яйця — на 41,9%.

Зараз також дивляться

Ціни також знизились на такі групи товарів:

хліб та хлібопродукти — на 2,1%;

макаронні вироби — на 0,6%;

соняшникова олія — на 15,4%;

овочі — на 13,9%;

цукор — на 15,1%.

Натомість значне зростання цін спостерігалося на вершкове масло — 14,9%. За рік ціни також зросли на:

м’ясо та м’ясопродукти — на 4,2%;

рибу та продукти з риби — на 5,1%;

молоко — на 9,3%;

сир і м’який сир — на 7,8%;

фрукти — на 7%.

Що буде з цінами в подальшому

У Нацбанку відзначають призупинення зниження рівня інфляції у квітні 2024 року в річному вимірі. Водночас очікується підвищення рівня споживчих цін у наступні місяці, тож влітку продукти здорожчають.

Прогнозуючи інфляцію, аналітики НБУ виокремили кілька ключових чинників, що спричинятимуть зростання цін.

Зокрема, через вичерпання ефектів більших врожаїв минулого року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на заробітну плату, а також зростання адміністративної складової інфляції.

З іншого боку, деякі фактори сприятимуть стримуванню інфляції. Йдеться про зниження зовнішнього цінового тиску та застосування заходів монетарної політики, що спрямовані на підтримку контрольованої ситуації на валютному ринку та захист заощаджень населення від інфляції.

— Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років, — йдеться у повідомленні НБУ.

Раніше ми розповідали про ризики інфляції в Україні у 2024 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.