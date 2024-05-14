Економія

Ціни на продукти 2024 — що здешевшало та чи слід готуватися до зростання інфляції

Діана Просяник, редакторка сайту 14 Травня 2024, 18:00
Ціни на продукти
Фото: Pexels

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