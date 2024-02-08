Економія

Газ продовжує дешевшати. Що відбувається і які прогнози цін на найближчий час — детально

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 13:00
В Україні дешевшає газ — прогноз цін на 2024 рік
Фото: Unsplash

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