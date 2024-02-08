Газ продовжує дешевшати. Що відбувається і які прогнози цін на найближчий час — детально

Міністерство економіки України опублікувало ціни продажу газу за січень 2024. Так, у січні 2024 ціна на газ зменшилася на 6,3% від ціни грудня 2023. Читай у нашому матеріалі, чому дешевшає газ і яким є прогноз цін на цей рік.

В Україні дешевшає газ — прогноз цін на 2024 рік

Фактична вартість газу в січні 2024 в Україні склала 12 738 грн за тисячу кубометрів без ПДВ. Таким чином, третій місяць поспіль ціна на газ в Україні зменшується. За даними Міністерства економіки, газ нині коштує майже вдвічі менше, ніж рік тому.

Середню ціну на газ вираховують за допомогою формули для цілей Податкового кодексу України про стягнення рентної плати за використання надр.

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Ціни на газ зменшувалися і в Європі. Сьогодні вони на межі $315 за тисячу кубометрів — 11 835 грн. Національний банк України прогнозує, ціни на європейському ринку після кінця опалювального сезону також знижуватимуться.

На це впливає збільшення виробництва зрідженого природного газу у США, Австралії та Катарі, а також те, що РФ постачає дешевий газ до Китаю та Індії. Це зменшує конкуренцію на ринку.

Крім цього, НБУ вказує на те, що ціни на газ дешевшатимуть ще протягом найближчих років. За 2024-й ціна має впасти ще на 0,9%, у 2025 — на 10,8%, у 2026 — на 12,2%. Тому у 2026 році газ може коштувати $361.

Для населення ціна на газ не зміниться через дію мораторію. Ціна лишається на рівні 7,96 грн за кубометр.

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