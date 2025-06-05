BRIEF: удар по Прилуках і “день геноциду ОУН УПА” у Польщі — головні події дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 5 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 5 червня

Внаслідок удару по Прилуках на Чернігівщині загинуло п’ятеро осіб, серед них ціла родина: бабуся, мати та її 1-річний син. Ще шестеро осіб постраждали.

В Херсоні частково зруйнована будівля обласної адміністрації у центрі. Удару зазнала і будівля міськради. Двоє чоловіків отримали травми.

СБУ повідомили про нову тактику вербування українців — тепер вони видають себе за представників Служби безпеки та роздають “завдання”, нібито необхідні для держави. Детально про це — тут.

Вчорашня атака на навчальний військовий підрозділ у Полтавській області забрала життя двох людей. Вони загинули сьогодні у лікарні, повідомили в ОВА.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про оголошення померлими осіб, зниклих безвісти внаслідок війни, після двох років.

У Брянській області уражено установки Іскандер, з яких РФ кілька тижнів тому уразила по Києву, повідомили в Генштабі ЗСУ.

У 2025 році Україна отримає 1,3 мільярда євро за “данською моделлю”, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Частина цих коштів надійде від доходів із заморожених активів РФ.

Міжнародні новини сьогодні, 5 червня

Росія заперечує знищення авіації в межах операції СБУ Павутина. Там заявили, що відремонтують всі пошкоджені літаки. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що “і близько немає нічого подібного”, маючи на увазі повну ліквідацію бортів.

Сейм Польщі затвердив день пам’яті жертв “геноциду, вчиненого ОУН і УПА”. Там стверджують, що українські націоналісти “вбили понад сто тисяч поляків”. В МЗС України відповіли, що це рішення йде всупереч із духом добросусідських відносин.

Дональд Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн, а також запровадив обмеження для жителів ще 7 держав. Повністю заборонено вʼїзд з Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

США з самого початку роботи нової адміністрації планували передати керівництво Контактною групою з питань оборони України Британії та Німеччині, заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.

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