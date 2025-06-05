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BRIEF: удар по Прилуках і “день геноциду ОУН УПА” у Польщі — головні події дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Червня 2025, 18:00
BRIEF: удар по Прилуках і “день геноциду ОУН УПА” у Польщі — головні події дня
Фото Unsplash

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