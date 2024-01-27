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Техас проти Вашингтону! Що відомо про конфлікт через наплив мігрантів з Мексики

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 27 Січня 2024, 12:01
Техас останні новини США
Фото: Getty Images

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