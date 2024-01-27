Техас проти Вашингтону! Що відомо про конфлікт через наплив мігрантів з Мексики

Напруженість між Білим домом та штатом Техас на південному кордоні США досягла критичної точки через наплив мігрантів. Початком конфлікту стало рішення Верховного суду, видане 22 січня, щодо видалення колючого дроту, встановленого місцевою владою на кордоні Техасу та Мексики. Розповідаємо детальніше останні новини щодо суперечок Техасу та Вашингтону.

Що відбувається у Техасі

Судове рішення не знайшло підтримки у губернатора штату, Грега Ебботта, який віддав наказ місцевим підрозділам Національної гвардії взяти контроль над кордоном і розпочати будівництво нових укріплень із колючого дроту. Відзначимо, що техаські силовики відмовляються допускати федеральних прикордонників на свою територію, стверджуючи, що це їхнє законне право.

Федеральні агенти ж мали намір отримати доступ до даного регіону до п’ятниці, 26 січня. Проте, за інформацією USA Today, губернатор Техасу Грег Ебботт відмовився виконувати це розпорядження. У своїх заявах губернатор обвинувачує президента Джо Байдена в порушенні чинних імміграційних законів та розглядає право штату на самозахист.

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Згідно з інформацією Politico, 25 січня Коаліція з 24 губернаторів-республіканців висловила підтримку діям Грега Ебботта, визнаючи його право на самозахист. У спільній заяві губернатори висловили солідарність із Техасом та підтримали заходи щодо захисту кордону.

У чому вбачають проблему з іміграцією

Як повідомляє CNN, лише в грудні 2023 року кордон Техасу нелегально перетнули 225 тис. осіб, що стало рекордом з 2000 року. Протягом 2023 року в Техас прибуло приблизно 3 млн нелегальних мігрантів, більшість з яких залишається там назавжди.

26 січня президент США Джо Байден закликав Конгрес прийняти законопроект про безпеку кордону. В заяві на сайті Білого дому він наголосив щодо необхідності розв’язання проблеми масового перетину кордону та пообіцяв використовувати нові повноваження щодо його закриття у випадку перевантаження.

Президент закликав Конгрес затвердити фінансування на охорону кордону, спрямоване на збільшення кількості агентів прикордонного патруля, імміграційних суддів, працівників із надання притулку та придбання сучасних інспекційних машин для боротьби з контрабандою фентанілу на південно-західному кордоні.

Зазначимо, що Байден висловив надію на ухвалення жорсткого, але справедливого закону щодо охорони кордону, який дозволить йому ефективно реагувати на ситуацію на кордоні Сполучених Штатів.

До слова, відповідно до конституції США, питання щодо імміграції у повноваженнях федерального уряду.

Згідно з опитуванням Harvard CAPS-Harris, опублікованим 22 січня, питання імміграції випередило інфляцію як основну проблему країни з точки зору виборців. За результатами опитування, 35% американців визнали імміграцію ключовою проблемою, в той час як 32% респондентів вважають інфляцію найбільш важливою проблемою. Крім цього, в контексті даних суперечок, окремі відомі прихильники радикального крила республіканців у США висловлюють можливість громадянської війни в країні. Штат Техас на карті США Дивись, де розташований Техас на карті, щоб краще розуміти ситуацію. Нагадаємо, цьогоріч мають відбутись президентські вибори у США. Читай за посиланням, що варто знати.

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