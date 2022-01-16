“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”

Люди часто випивають, щоб зігрітися, тому що алкоголь провокує розширення судин — стає тепліше. Разом з тим можна недооцінити ризики переохолодження.

Якщо в тебе немає проблем з серцево-судинною системою, невелика кількість алкоголю не шкідлива.

Але зловживання спиртними напоями може призвести до гірких наслідків: зневоднення організму на фоні прискорення пульсу та падіння артеріального тиску.

Крім цього, може виникнути порушення серцевого ритму або спазм коронарних судин.

Ефективно зігрітися можна і без алкоголю. Для цього після виходу з води треба:

Обережно витерти тіло, обличчя та голову рушником, щоб не пошкодити капіляри.

Зайти у приміщення з комфортною, але не гарячою температурою.

Одягнути на сухе тіло теплий одяг, бажано термобілизну.

Взяти теплий (не гарячий) напій — наприклад, чай.

Українці святкують Водохреще 19 січня. Заведено святити водойми та пірнати в ополонку, адже в цей день відбулося хрещення Ісуса Христа.

А як добре ти знаєш традиції святкування Водохреща? Нумо перевіримо.