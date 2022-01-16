Поради

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”

Відповідає
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк

терапевтка та лікарка-ендокринолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Січня 2022, 16:00
Чи можна пити алкоголь після купання в ополонці
Фото: Unsplash

Поради

“Я завжди випиваю чарку після пірнання в ополонку. Чи можна так робити?”
Відповідає
Терапевт і ендокринолог Олена Антонюк
Олена Антонюк
терапевтка та лікарка-ендокринолог

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Відповідає
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Наталія Холоденко
Психолог, тренер з особистого розвитку, телеексперт

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Відповідає
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Лікар-педіатр вищої категорії

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Фітнес-тренерка, ведуча на телеканалі СТБ

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Олег Волошко
Олег Волошко
Професійний тренер, тренер з жіночої самооборони
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