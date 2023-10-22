Психологія

Хвилюєшся за те, що ще не сталося? Чому виникає це відчуття та як з ним впоратися

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 09:00
Хвилювання за те, чого ще не сталося
Фото: Pexels

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