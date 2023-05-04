Не плутай з інтроверсією! Соціофобія: що це і як позбутися — пояснює експертка

Соціальна занепокоєність, або соціофобія, є одним із найпоширеніших розладів у сучасному суспільстві (разом із депресією та алкоголізмом).

Часто соціофобію плутають з інтроверсією. Однак, за словами психологині, це зовсім різні речі. Соціофобія: що це і як позбутися — читай у матеріалі.

За словами психологині Тетяни Люш, соціофобія виникає внаслідок пережитих і непропрацьованих психологічних травм, образ та знецінювання з боку оточення. І часто їх плутають з інтровертами, але це різні люди.

Інтроверсія — це вроджена особливість. Інтроверт з дитинства обирає самотність над шумними компаніями та заряджається енергією наодинці з собою. Він звик до цього, прагнення до самотності — частина його характеру.

Із соціофобом зовсім інша історія. Ця якість набута. Зазвичай людина чудово пам’ятає, що колись була іншою.

Її характер змінився внаслідок якихось психологічних травм — образ, зради, знецінення з боку оточення.

Якщо інтроверту комфортно бути самому, то соціофоб наодинці з собою лише менше непокоїться, — наголосила експертка.

Як зрозуміти, що в тебе соціофобія

Страх приниження, осудження, страх осоромитися, виглядати погано, кумедно тощо. Бажання уникати взаємодії з соціумом, обмеження контактування з іншими. Уникання зорового контакту під час спілкування. Страх виконувати якусь роботу, якщо хтось спостерігає за процесом. Відчуття сильного дискомфорту, тремор, підвищена пітливість, прискорене серцебиття, нудота, утрудненість дихання, почервоніння або блідість шкіри, біль у животі, запаморочення, подекуди можливі панічні атаки.

Що спонукає розвиток соціофобії

За словами психологині, в основі соціофобії — страх оцінки. Цей страх бере початок з підліткового віку (10–13 років), коли починається активна взаємодія з соціумом. У цьому віці для підлітків важливо, як їх сприймають однолітки.

Соціальна взаємодія з однолітками стає пріоритетнішою за навчання та стосунки з батьками та вчителями.

Тому невдале кепкування, жарт чи критика з боку дорослих та дітей може сформувати комплекс невпевненості в собі. Саме в період становлення особистості дитини дуже впливовою є критика значущих людей, порівняння дитини з іншими не в її користь, зависокі вимоги, несхвалення її вчинків.

Усе це сприяє формуванню страху оцінки соціумом.

Виробляється стратегія поведінки уникання (втеча, самоізоляція). Людина уникає того, що викликає сильний дискомфорт, наголосила психологиня.

Як собі допомогти в такій ситуації:

зрозуміти свою соціальну тривогу;

позбутися своїх негативних думок, переконань, фантазій;

менше концентруватися на собі;

позбутися уникання в поведінці;

навчитися давати раду фізичним проявам соціальної тривоги;

звернутися до фахівця за допомогою у подоланні страху, неефективних переконань про себе, навчитися навиків і технік, щоб справлятися з тривогою.

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