Не плутай з інтроверсією! Соціофобія: що це і як позбутися — пояснює експертка

Соціальна занепокоєність, або соціофобія, є одним із найпоширеніших розладів у сучасному суспільстві (разом із депресією та алкоголізмом).
Часто соціофобію плутають з інтроверсією. Однак, за словами психологині, це зовсім різні речі. Соціофобія: що це і як позбутися — читай у матеріалі.
За словами психологині Тетяни Люш, соціофобія виникає внаслідок пережитих і непропрацьованих психологічних травм, образ та знецінювання з боку оточення. І часто їх плутають з інтровертами, але це різні люди.
Інтроверсія — це вроджена особливість. Інтроверт з дитинства обирає самотність над шумними компаніями та заряджається енергією наодинці з собою. Він звик до цього, прагнення до самотності — частина його характеру.
Із соціофобом зовсім інша історія. Ця якість набута. Зазвичай людина чудово пам’ятає, що колись була іншою.
Із соціофобом зовсім інша історія. Ця якість набута. Зазвичай людина чудово пам’ятає, що колись була іншою.
Її характер змінився внаслідок якихось психологічних травм — образ, зради, знецінення з боку оточення.
Якщо інтроверту комфортно бути самому, то соціофоб наодинці з собою лише менше непокоїться, — наголосила експертка.
За словами психологині, в основі соціофобії — страх оцінки. Цей страх бере початок з підліткового віку (10–13 років), коли починається активна взаємодія з соціумом. У цьому віці для підлітків важливо, як їх сприймають однолітки.
Соціальна взаємодія з однолітками стає пріоритетнішою за навчання та стосунки з батьками та вчителями.
Соціальна взаємодія з однолітками стає пріоритетнішою за навчання та стосунки з батьками та вчителями.
Тому невдале кепкування, жарт чи критика з боку дорослих та дітей може сформувати комплекс невпевненості в собі. Саме в період становлення особистості дитини дуже впливовою є критика значущих людей, порівняння дитини з іншими не в її користь, зависокі вимоги, несхвалення її вчинків.
Усе це сприяє формуванню страху оцінки соціумом.
Усе це сприяє формуванню страху оцінки соціумом.
Виробляється стратегія поведінки уникання (втеча, самоізоляція). Людина уникає того, що викликає сильний дискомфорт, наголосила психологиня.
Раніше ми розповідали, як подолати страх майбутнього й повернутися до життя.
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