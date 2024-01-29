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“Тестовий тиждень штурмовика”: як проходить рекрутинг у легендарну 3 ОШБр

Вікторія Мельник, журналістка сайту 29 Січня 2024, 12:00
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Фото: Facebook

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