“Тестовий тиждень штурмовика”: як проходить рекрутинг у легендарну 3 ОШБр

Нині все більш очевидною стає ймовірність того, що більша частина чоловіків України так чи інакше буде причетна до військової справи, аби відбити майбутнє країни в окупантів. Українські військові кажуть, що бажання добровольця враховують — все популярнішим стає рекрутинг до тих чи інших бригад.

Керівник київського рекрутингового центру 3 ОШБр Даниїл Коваль у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію з набором до війська.

Як відбувається набір військових через платформи для пошуку роботи, які критерії для відбору військових та як добровольців навчають справи — розповідаємо тобі далі.

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Рекрутинг до ЗСУ: 3 ОШБр

В Україні є рекрутингові центри, а також їхні представники є у понад 20 ТЦК. Потік добровольців, за словами керівника київського рекрутингового центру 3 ОШБр, часто залежить від інтенсивності російських обстрілів та ситуації на фронті.

— Частково потік людей залежить від російських обстрілів, тобто, коли вони є, то у людей наростає злість, і це природні причини.

Звісно, людей іде менше, ніж у 2022 році, але вони розуміють, що їхнє майбутнє — у їхніх руках, — каже Даниїл Коваль.

Найпопулярніші професії серед добровольців:

штурмовик,

оператор БпЛА,

медик,

водій (однак доводиться відмовляти чоловікам за 60 років).

Також Даниїл Коваль каже, що частими випадками є зміна вибраного напрямку роботи на інший. Наприклад, якщо у добровольця у штурмовики є проблеми зі здоровʼям, спиною, він може обрати іншу роботу, яка не так впливатиме на самопочуття.

— Для таких випадків існує тестовий тиждень. Під час нього ніхто не зобовʼязує людину до подальшої служби за цим напрямком — це лише для внутрішнього розуміння людини, чи підійде це їй.

Після тестового тижня людина може або повернутися додому, отримавши певні знання та навички, або підійти до рекрутерів та повідомити про рішення подальшої служби.

Читати на тему Українці можуть самі обрати роботу в ЗСУ! Як працює проект рекрутингу від Міноборони Податися у Збройні сили тепер може кожен у рамках проекту Рекрутинг.

Підготовка добровольців: як відбувається

Існує страх, що добровольців та мобілізованих “кидатимуть” на штурм одразу, без особливих навчань.

Керівник київського рекрутингового центру 3 ОШБр Даниїл Коваль розповів детально, що перед тим, як потрапити на передову, кожен рекрут проходить від 60 до 100 днів підготовки з інструкторами, що мають реальний бойовий досвід. Також рекрути переймають закордонний досвід ведення бою.

— Починається все із тестового тижня штурмовика. Якщо людина це “тягне”, тоді вона переходить у статус рекрута та проходить від чотирьох до пʼяти тижнів підготовки та навчання з нашими інструкторами, які мають досвід бойових дій.

Серед інструкторів — ветерани Азову, ті, хто літали у Маріуполь, брали участь у боях за місто.

Після цього рекрут проходить оформлення в ТЦК та потрапляє у навчальний центр, де людина проходить 35 або 70 днів підготовки — терміни залежать від фаху.

З навчального центру — до бригади, де проходить злагодження всередині підрозділу. Злагодження також може тривати від тижня і більше, адже все залежить від того, як нова людина входить у колектив.

Таким чином, рекрут, що потрапляє у 3 ОШБр, отримує мінімум 70 днів підготовки. Лише після цього починаються бойові завдання, — розповів Даниїл Коваль.

Також Коваль зазначив, що від упевненості в собі та своїх побратимах залежить багато. Наприклад, саме у 3 ОШБр один з найнижчих рівнів смертності зокрема через гарне злагодження, знання медицини у бійців та стандартизовану підготовку.

— Боєць третьої штурмової може працювати з широким спектром озброєння, є універсальним бійцем. Також військові проходять навчання за кордоном: серед країн уже були Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, країни Балтії.

Зброя для рекрутів

За словами Даниїла Коваля, під час навчань 3 ОШБр використовує ту зброю та навички, з якими згодом працюватиме військовий.

Обовʼязково рекрутер отримує знання з:

базової стрілецької зброї;

основних видів гранат та мін;

розтяжок;

фізичної підготовки;

медицини.

Про свій досвід рекрутера у 3 ОШБр розповідав 20-річний Артем. Його історію читай в іншому матеріалі.

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