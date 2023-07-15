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Нове життя чи складні обставини? Добірка професій, які можна опанувати швидко на курсах

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Липня 2023, 14:00
Які професії можна опанувати, пройшовши курси: добірка та зарплати
Фото: Pexels

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