Нове життя чи складні обставини? Добірка професій, які можна опанувати швидко на курсах

Професії та доступ до освіти постійно вдосконалюються, тому багато навичок нині можна здобути, пройшовши якісні платні курси. А через повільну оновлюваність та адаптивність освітніх програм в університетах, подекуди опанувати якийсь фах можна лише на курсах.
Зміна професії під час війни — явище складне, але що робити, коли роботи за фахом немає, вона стала низькооплачуваною або взагалі незатребуваною? В нашому матеріалі розповідаємо, які професії можна опанувати, пройшовши курси, а ще — які там зарплати.
Якщо хочеться перепрофілюватися, а зайвих 4-6 років, щоб здобути додаткову освіту в запасі немає — є вихід! Курси давно посіли чільне місце у швидкому та якісному навчанні. Однак слід зауважити — не всі професії можна опанувати на курсах.
Курси зручні тим, що найчастіше відбуваються в онлайн-форматі, тому пройти їх можна, коли в тебе є на це час. Це коротка витримка і база професії, яка часто дає настільки ж корисну інформацію, що і здобувають у ВНЗ.
Однак тут ВНЗ трохи програють — у навчальній програмі часто трапляються предмети не за фахом, навчання триває довго, а ще — не всі професії можна опанувати в університеті.
Тому курси — ідеальний варіант, якщо твоя робота стала нецікавою, низькооплачуваною або не подобається з інших причин. Ми ділимося з тобою детальним переліком професій, які можна опанувати на курсах.
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Зваж на те, що курси мають бути сертифікованими та акредитованими. Місце, де ти їх проходиш, повинне бути відомим та мати позитивну репутацію, успішних учнів і викладачів.
Зваж на те, що курси мають бути сертифікованими та акредитованими. Місце, де ти їх проходиш, повинне бути відомим та мати позитивну репутацію, успішних учнів і викладачів.
В середньому навчання триває 2-4 місяці. В залежності від спрямування, коштують курси від 6 до 60 тис. грн. Отримувати на такій роботі можна від 10 до 60 тис. грн, якщо працювати в салоні, або більшу кількість коштів, якщо працювати самостійно.
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Вартість навчання — до 10 тис. грн. Зарплата флориста в Україні — 7-25 тис. грн. З досвідом роботи від двох років та вмінням складати гармонійні композиції, можна влаштуватися і на більш високооплачувані вакансії.
Навчання коштує від 4 тис. грн в залежності від школи. А середня зарплата майстра манікюру в салонах — 15 тис. грн. Однак ті, хто працюють на себе, знають, що отримувати можна і 30, і навіть 50 тис. грн.
Майстри брів можуть отримувати 7-30 тис. грн. Усе залежить від салону, самозайнятості та кількості клієнтів.
Майстри(-ні) з нарощування вій в Україні можуть отримувати від 8 до 40 тис. грн.
Розробники та програмісти отримують від 30 тис. грн. Часто ці суми більші за 100 чи 150 тисяч, усе залежить від навичок та компанії.
Графічні дизайнери в Україні можуть заробляти 15-50 тис. грн. Вищу зарплату отримують ті, хто мають досвід та унікальні навички.
Курси волонтерів в Україні можна пройти навіть безкоштовно від провідних компаній та відомих фондів. Ці знання будуть корисними і після нашої перемоги, адже допомога знадобиться багатьом.
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