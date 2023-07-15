Нове життя чи складні обставини? Добірка професій, які можна опанувати швидко на курсах

Професії та доступ до освіти постійно вдосконалюються, тому багато навичок нині можна здобути, пройшовши якісні платні курси. А через повільну оновлюваність та адаптивність освітніх програм в університетах, подекуди опанувати якийсь фах можна лише на курсах.

Зміна професії під час війни — явище складне, але що робити, коли роботи за фахом немає, вона стала низькооплачуваною або взагалі незатребуваною? В нашому матеріалі розповідаємо, які професії можна опанувати, пройшовши курси, а ще — які там зарплати.

Які професії можна опанувати, пройшовши курси: добірка та зарплати

Якщо хочеться перепрофілюватися, а зайвих 4-6 років, щоб здобути додаткову освіту в запасі немає — є вихід! Курси давно посіли чільне місце у швидкому та якісному навчанні. Однак слід зауважити — не всі професії можна опанувати на курсах.

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Курси зручні тим, що найчастіше відбуваються в онлайн-форматі, тому пройти їх можна, коли в тебе є на це час. Це коротка витримка і база професії, яка часто дає настільки ж корисну інформацію, що і здобувають у ВНЗ.

Однак тут ВНЗ трохи програють — у навчальній програмі часто трапляються предмети не за фахом, навчання триває довго, а ще — не всі професії можна опанувати в університеті.

Тому курси — ідеальний варіант, якщо твоя робота стала нецікавою, низькооплачуваною або не подобається з інших причин. Ми ділимося з тобою детальним переліком професій, які можна опанувати на курсах.

Зваж на те, що курси мають бути сертифікованими та акредитованими. Місце, де ти їх проходиш, повинне бути відомим та мати позитивну репутацію, успішних учнів і викладачів.

Перукар. Цю професію можна швидко опанувати на курсах, до того ж за спрямуванням, яке тобі цікаве — колористика, фарбування волосся, чоловічі чи жіночі стрижки, завивка, ботокс та кератин, зачіски.

В середньому навчання триває 2-4 місяці. В залежності від спрямування, коштують курси від 6 до 60 тис. грн. Отримувати на такій роботі можна від 10 до 60 тис. грн, якщо працювати в салоні, або більшу кількість коштів, якщо працювати самостійно.

До речі, раніше ми розповідали, як оформити ФОП або самозайнятість.

Флорист. Курси флориста тривають до тижня. Здобути можна навички збирання базових квіткових композицій, весільних, тематичних, їстівних букетів, а також святкового оформлення квітами.

Вартість навчання — до 10 тис. грн. Зарплата флориста в Україні — 7-25 тис. грн. З досвідом роботи від двох років та вмінням складати гармонійні композиції, можна влаштуватися і на більш високооплачувані вакансії.

Майстер манікюру. Професія опановується за 1-2 тижні. Термін навчання залежить від технік, яких ти хочеш навчитися. Опанувати слід основи манікюру, педикюру, покриття, дизайни. Також затребуваним буде нарощування, складні дизайни, парафінотерапія.

Навчання коштує від 4 тис. грн в залежності від школи. А середня зарплата майстра манікюру в салонах — 15 тис. грн. Однак ті, хто працюють на себе, знають, що отримувати можна і 30, і навіть 50 тис. грн.

Професії, які можна швидко опанувати

Бровист. Цю професію також викладають на курсах, а саме — моделювання брів, фарбування, підбір кольоротипу, довготривале вкладання тощо. Вартість курсів стартує від 3 тис. грн. Терміни навчання — 2-5 днів.

Майстри брів можуть отримувати 7-30 тис. грн. Усе залежить від салону, самозайнятості та кількості клієнтів.

Майстер з нарощування вій. Вивчення класичного нарощування, нових технік, корекції вій та зняття також викладають на курсах. Середня тривалість навчання — 1-3 дні. Вартість: від 2000 грн.

Майстри(-ні) з нарощування вій в Україні можуть отримувати від 8 до 40 тис. грн.

Базове програмування. Такі курси будуть значно дорожчими, але й зарплати тут більші. Опанувати базу програмування можна за 4-8 місяців. Ціна навчання: 4-10 тис. грн за місяць.

Розробники та програмісти отримують від 30 тис. грн. Часто ці суми більші за 100 чи 150 тисяч, усе залежить від навичок та компанії.

Графічний дизайн / веб-дизайн / дизайн інтерфейсу. Ці професії також викладаються на курсах. Навчитися можна за кілька місяців. Середня ціна за курси — 15 тис. грн.

Графічні дизайнери в Україні можуть заробляти 15-50 тис. грн. Вищу зарплату отримують ті, хто мають досвід та унікальні навички.

Фотограф. Опанувати цю професію можна дуже швидко. Курси коштують від 4000 грн. А вивчити є можливість усе з нуля. Фотографи в Україні заробляють від 10 до 30 тис. грн, якщо працюють на компанію. Ті, хто працюють на себе, можуть отримувати значно більше.

Опанувати цю професію можна дуже швидко. Курси коштують від 4000 грн. А вивчити є можливість усе з нуля. Фотографи в Україні заробляють від 10 до 30 тис. грн, якщо працюють на компанію. Ті, хто працюють на себе, можуть отримувати значно більше. Стиліст / модний консультант. Опанувати навички стиліста чи модного консультанта можна на курсах за 10 тис. грн. Термін навчання: від кількох тижнів до місяців. Є формат онлайн. Стилісти в Україні можуть отримувати від 15 тис. грн. Більше отримують персональні стилісти.

Опанувати навички стиліста чи модного консультанта можна на курсах за 10 тис. грн. Термін навчання: від кількох тижнів до місяців. Є формат онлайн. Стилісти в Україні можуть отримувати від 15 тис. грн. Більше отримують персональні стилісти. SMM. Ці навички навіть краще здобувати на курсах, адже інформація оновлюється та швидко змінюється. В університетах поки не слід чекати такої активності корегування програм. Опанувати базу можна навіть за три місяці. Курси коштують від 3000 грн. SMM-спеціалісти отримують від 15 тис. грн.

Волонтер (професійно). Майже кожен з нас частково став волонтером під час війни. Однак люди, що працюють у фондах та інших благодійних спілках, повинні прокачувати свої знання.

Курси волонтерів в Україні можна пройти навіть безкоштовно від провідних компаній та відомих фондів. Ці знання будуть корисними і після нашої перемоги, адже допомога знадобиться багатьом.

Раніше ми розповідали, як перейти на іншу роботу та не боятися фінансової нестабільності.

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