Додай пристрасті! 12 сексуальних ігор для сором’язливих партнерів

В сучасному світі інтим може бути різним, і для багатьох пар важливо знаходити нові способи підтримувати пристрасть у стосунках. Однак не всі готові відразу ж експериментувати у сексі, адже хтось може відчувати дискомфорт або незручність. Саме для таких людей існують секс-ігри для сором’язливих. Вони можуть допомогти партнерам відкриватися один перед одним, розвиваючи при цьому довіру і комфорт.

Тому видання Elle створило добірку з 12 секс-ігор. Детальніше про них — далі у матеріалі.

12 сексуальних ігор для сором’язливих

Дивлячись в очі

Сядь перед коханою людиною та поглянь їй прямо в очі, намагаючись синхронізувати ваше дихання та не відводити погляд. Так ви з партнером можете відчути прилив збудження. Тепер залишається лиш питання, хто із вас не втримається та почне першим торкатися чи цілувати?

Зараз також дивляться

Тісні обійми

Обійми свого партнера чи партнерку та тримайте його так п’ять хвилин, незалежно від того, у якому ви знаходитесь у положенні — як комфортно. З часом ви відчуєте, як навіть ваші серця стукотять в унісон.

Лист

Запиши на аркуші свої найінтимніші фантазії та надішли цей лист своєму коханому. Коли він отримає твоє повідомлення — відповідь прийде неодмінно.

Брудні танці

Запропонуй своєму коханому відвідати не просто дискотеку, а заняття з гарячої бачати чи пристрасного танго. Навіть одне заняття дозволить вам гарно розважитися. Потім вдома можете практикувати вивчені рухи, але вже без одягу.

На межі

Подумай, наскільки ви з коханою людиною можете наблизитись до кульмінації відчуттів, але при цьому не даючи їх досягти? Спробуй на кілька секунд віддалитись від коханої особи, заспокоїтись і почати все спочатку, балансуючи на межі кульмінації якнайдовше.

Гра у слова

Дозволь партнеру чи партнерці зв’язати тебе за допомогою слів. Нехай він чи вона інструктує, де тобі розташуватися чи як рухатись, а твоє завдання — слідувати цим наказам.

Зосередженість на дотику

Відомо, що коли ми притуплюємо одне зі своїх відчуттів, інші більше загострюються. Таким способом ти можеш запропонувати коханій людині вдягнути навушники із шумоізоляцією, перш ніж ти почнеш його торкатись. І для професіоналів: можна ще й зав’язати очі.

Карти на стіл

Візьміть гральні карти й тягніть по черзі, яка масть випаде:

піка — масаж для тебе;

трефа — поцілунок;

бубна — коханий(-на) використовує лише руки;

чирва — діє лише губами.

Від номіналу карти залежить час. Тобто цифра на карті вказує на тривалість дії в секундах.

Спокусливі асоціації

Оберіть слово, яке обидва з вас асоціюється з пристрастю. Нехай одна особа висловлює перше, що приходить на думку, а друга реагує на це, продовжуючи ланцюжок асоціацій. Намагайтеся змінювати інтонацію при кожному слові.

Карнавал

Придбай для себе та коханої людини спокусливі маски та наряди. Спробуйте в них зайнятися сексом та стежте за відчуттями. За бажання можна додати музику, романтичне освітлення або танці; вхід на нічний карнавал дозволено тільки за запрошеннями.

Вікторина

Це чудовий спосіб з’ясувати потаємні бажання партнера. Задайте одне одному 20 питань, на які можна відповісти лише так або ні. Тому, хто відповідає, не потрібно розкривати всі подробиці. Наприклад, питання чи хочеш ти це робити на вершині гори під час сутінок? — Звичайно!

Наче у дзеркалі

Розташуйся навпроти партнера та почни торкатися свого тіла. Нехай твій партнер повторює кожну твою дію, наче ти споглядаєш у дзеркало.

Раніше ми розповідали про анальний секс: що це таке, як до нього підготуватися та які існують ризики.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.