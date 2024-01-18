Війна коханню не завада? Скільки українців одружилися та розлучилися у 2023 році

Складні життєві обставини можуть укріпити союз двох сердець. Однак перевірку випробуваннями проходять не всі сімʼї: статистика розлучень за останній рік свідчить про понад 22 тис. таких випадків.

То чого у 2023 році відбулося більше — розлучень чи укладання шлюбів? Про це розповіли у виданні Главком, ми також ділимося цікавою статистикою з тобою.

Кількість розлучень за 2023 рік

Всього за 11 місяців 2023 року Державний реєстр актів цивільного стану зареєстрував 22080 розірвань шлюбу по Україні.

Зараз також дивляться

Найбільше українських сімей розлучалося у Києві — 3517, у Дніпропетровській — 2490, Одеській — 1661, Харківській — 1591, Київській — 1540 та Вінницькій — 1061 областях.

Разом з тим, за весь 2022 рік по всій Україні було зареєстровано всього 17893 випадків розірвання шлюбу.

А у 2021 році кількість актових записів про розірвання шлюбів сягала аж 29587 розлучень.

Читати на тему Чому люди розлучаються під час війни? Адвокатка пояснила та розповіла про форми розірвання шлюбів Чому люди хочуть розлучитися під час війни та які форми розлучень існують.

Скільки українців одружилися у 2023 році

Для порівняння, за 11 місяців 2023 року було зареєстровано 170 566 шлюбів. Серед рекордсменів такі міста, як Київ із кількістю 19 897 шлюбів, Дніпропетровська — 17175 та Одеська — 12693 області.

У 2022 році записів про укладання шлюбу було 222890 випадків, а у 2021 році — 214000 шлюбів.

Одружитися зараз можна набагато швидше та простіше, аніж раніше! Варто лише подати заяву на одруження у Дії — інструкцію ми писали в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.