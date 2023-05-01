Маленькі ритуали, планування та егоїзм: 10 кроків до хорошого сексу

Яка б пристрасть не вирувала між закоханими на початку, на довгій дистанції інтерес до інтимності з партнером та сексуального життя загалом може згасати.

Таке трапляється у пар різного віку і часто перетворюється на справжню проблему. Терапевт із сімейних стосунків Пітер Садінгтон розповів виданню The Guardian, як повернути іскру в ліжко та відновити близькість.

Десять способів відновити інтимну близькість з партнером

Причин, чому секс поступово зникає, є багато. Найчастіше вони свідчать про проблеми у стосунках: сварки, образи, невміння чути та говорити.

Звісно, питання скільки пара має займатися сексом — індивідуальне. Однак цей показник має влаштовувати обох. Якщо ж ти й твій партнер хочете відновити втрачену близькість, то ось найкращі поради для цього.

Разом проти проблем

Секс — чутливий механізм. Одна маленька неприємність, як от емоційна відчуженість чи невдала поза, може зіпсувати весь процес. А коли цих неприємностей стає більше, бажання займатися сексом закономірно зникає.

Тож коли ти помічаєш проблему в інтимних стосунках, експерт радить спершу обмірковувати, що саме не так. Зробити це слід обом партнерам, а потім разом обговорити це й знайти рішення.

По черзі скажіть: ось у чому, на мою думку, проблема, і ось як вона впливає на мене, — радить Пері Садінгтон.

Така комунікація дасть можливість по-справжньому зрозуміти партнера, його переживання й розв’язати проблему.

Віднайди те, що тебе блокує

Проблеми з інтимним життям не виникають з нічого. Зазвичай цьому передує певна ситуація, яка змусила заблокувати сексуальне бажання й відмовитися від близькості.

Запитай себе: Яким був секс для тебе раніше? Якою була близькість з партнером? Що змінилося? Які є блоки до задоволення?

Знайди ситуацію, слова чи дії, які змусили перейти тебе у схему відмови від сексу. Пропрацювавши це та обговоривши з партнером, можна налагодити інтимну близькість.

Згадай, у кого ти закохався (-лась) і відчуй себе особливим (-ою)

Щоб мати бажання займатися сексом, партнер має подобатися. За роки спільного життя можна забути про усі принади, в які ми закохалися.

Тож експерт радить провести вечір разом й обговорити, що подобається один в одному. Нагадай партнерові, у які риси його зовнішності та характеру ти закохався (-лась).

Та вправа ще не закінчена. Наступного вечора слід гарно одягтися та вийти з половинкою на побачення. Завдання: почуватися та виглядати особливо.

Ймовірно, після цього ти відчуєш набагато більше зв’язку з людиною, а звідси й відчуєш сексуальний потяг.

Приємні ритуали

Усі ми хочемо почуватися особливими для партнерів, але з буденністю магія романтики та ніжності може зникнути. Щоб не перетворитися на співмешканців, а зберегти інтимність надовго, слід завести маленькі ритуали.

Так, Пітер Садінгтон радить обов’язково цілуватися та обійматися, коли хтось виходить з дому. Також не зайвим буде регулярно казати компліменти коханій людині.

Не шкодуй часу, щоб написати протягом дня: сумую за тобою, чекаю на тебе. Таким чином ти відтворюєш початок стосунків та змушуєш партнера почуватися особливим (-ою), коханим (-ою) бажаним (-ою).

Вже дуже скоро емоційна близькість почне повертатися, а з нею і сексуальний потяг.

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Регулярний час для інтимних стосунків

Секс часто сприймається як подружній обов’язок чи проста фізична активність. Однак насправді він має набагато більше значення, адже це про любов, єднання й близькість.

Експерт радить планувати час для моменту інтимності, де ви обидва знаєте, що зараз виключно ваш час, щоб побути удвох.

Це не означає, що кожен заброньований вечір п’ятниці ти маєш займатися сексом з партнером. Слід розуміти, що секс може відбутися лише за бажанням обох. Однак навіть, якщо не хочеться статевого акту, можна зробити цей час разом особливим.

Наприклад, можна прийняти душ разом, обійматися в ліжку при свічках тощо. Це дасть партнерові зрозуміти, що фізичні стосунки для тебе важливі. Детальніше як і навіщо планувати близькість, читай тут.

Сексуальні бажання у скриньці задоволень

У всіх нас є сексуальні бажання та фантазії. Є те, від чого ми божеволіємо в ліжку, а є й те, що не надто подобається. Усе це слід промовляти словами через рот, інакше партнер ніколи не здогадається, чого ти по-справжньому бажаєш.

Ось порада від експерта: разом напишіть сексуальні бажання та фантазії, які хотілось би втілити на аркуші паперу. Потім складіть їх і помістіть в банку. Коли буде бажання, діставайте фантазії один одного й виконуйте.

Це додає у стосунки елемент веселощів і хвилювання, а це може бути корисним інструментом для підтримки іскри, пристрасті та бажання.

Налаштуй тіло на секс

Щоб після сексу обидва могли сказати “вау”, його треба гарно захотіти та налаштувати на інтимний контакт своє тіло.

В останньому допоможуть вправи для тазового дна, наприклад, вправи Кегеля. Вони змусять зосередитися на геніталіях і налаштуватися на тіло.

Для чоловіка подібні вправи можуть підвищити якість ерекції та дадуть шанси краще контролювати еякуляцію. Жінкам це допоможе відновити чутливість в стінках піхви та може сприяти збудженню.

Для літніх пар — уповільнюйте все

Секс створений не лише для молодих, в літньому віці таке бажання теж цілком нормальне та природне. Однак мобільність суглобів та фізична витривалість в цьому віці може бути вже не такою, як колись.

Це треба враховувати й сповільнювати інтенсивність рухів, підбирати для сексу комфортні місця та пози. Експерт радить спробувати прийняти ванну разом, щоб ви почувалися добре і в гармонії один з одним.

Бути егоїстами по черзі

Інколи треба бути егоїстами й прямо казати про свої бажання. Наприклад, потри мені спину, зроби масаж тощо. Експерт часто пропонує парам проводити час разом оголеними, але без потреби мати сексуальне продовження.

Можна просто лежати поруч, відчувати шкіру іншої людини на своїй шкірі, торкатися планера й досліджувати чутливі місця — це може бути дуже інтимним моментом.

Скільки б не пройшло часу, інтимність можна повернути

Є багато причин, чому інтимність у стосунках може зникнути. Вагітність і пологи, старіння, форма тіла, образи, суперечки, які не вирішуються, занепокоєння, менопауза, проблеми з еректильною системою тощо.

Важливо розуміти, чому ви дійшли до моменту, коли секс перетворився на давній приємний спогад. Та не менш важливим є — не забувати, що завжди можна змінити це.

Одним з інструментів, який допомагає повернути бажання в пару та додати сексу чимало задоволення є секс іграшки. Читай, які секс-іграшки обрати для різного віку і чому вони важливі в стосунках.

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