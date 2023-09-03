Ковток енергії та почуттів! Як не соромитися себе та знайти кохання людям 50+

“Ти вже старий(-а) для кохання!” або “Тобі б краще онуків няньчити чи розв’язувати кросворди”. Якщо ти почув(-ла) таке у свій бік — тікай від цих людей. У нашому матеріалі ми детально розповідаємо, як знайти своє кохання в будь-якому віці та чому не варто цього соромитися.

Ти дізнаєшся у матеріалі про таке:

Чому не варто соромитися кохання в будь-якому віці. Як на тебе впливають стереотипи, тиск суспільства. Як знайти своє кохання у 50+ років. Як правильно познайомитися з людиною і де це можна зробити. Чи варто гнатися за коханням, якщо не відчуваєш у цьому потреби.

Чому не варто соромитися кохання в будь-якому віці

Відмовляти собі у справжніх та щирих емоціях — неправильно. Однак багато чинників сьогодні впливають на нас та наше бажання щось робити чи навіть шукати кохання.

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Це можуть бути стереотипи, що “людям за 40 чи 50 років час няньчити онуків”, а не думати про себе та власні почуття. Або низка подібних, що є ейджистськими та такими, що обмежують наші права та бажання.

Сьогодні, на щастя, немає визначеного віку, коли кохання є ганебним, неприйнятним чи якимось іншим, з негативним забарвленням. Тому шукати його може будь-хто і будь-коли. З іншого боку, є тільки тиск суспільства, який може пригнічувати та розчаровувати.

Постав собі логічне запитання: чому ти маєш відмовлятися від свого щастя, позитивних емоцій, кохання, щирого співрозмовника та людини, якій ти цікавий(-а)? Тим паче якщо це думка сторонніх людей, які жодним чином не впливають на твоє життя.

Адже кохання — це природне відчуття людей, яке може стати потужним стимулом чи бажанням жити у складні моменти. Це багатогранне почуття, над яким працюють обидвоє у парі.

Так, звісно, аби не романтизувати це почуття та не приписувати його потребу всім людям на планеті, слід знати, що його потребує не кожен з нас. Інколи кохання може бути болючим, мати неприємні аспекти та ранити.

Гнатися за коханням, якщо не відчуваєш, що хочеш цього, точно не слід. Адже це стане діями, які називають “для галочки”, а не справжніми та щирими відчуттями. До того ж це обман партнера, який відкриється тобі.

Але якщо ти відчуваєш, що готовий(-а) і хочеш цього, чому б не знайти своє кохання? Багато людей соромляться цього, кажуть, що це справа для молоді, і таким чином прирікають себе на самотність.

Кохання дарує людині відчуття щастя, можливість виокремити важливе у цьому житті, зменшує рівень стресу. Крім цього — це моральне та особисте зростання.

Інколи люди закриваються від почуттів та спроб познайомитися з іншими через попередній невдалий досвід у стосунках. Вони бояться, що все може повторитися, стати ще гірше, або болю, який уже пережили.

Допомогти собі можна шляхом консультації з психологом, який підкаже, як знайти глибинну причину страху, працювати з власними емоціями та особистими кордонами, проаналізувати стосунки та досвід, який ти отримав(-ла).

Після цього ти зможеш зрозуміти власні потреби та переживання, бажання, помилки тощо. А також усвідомити, що ти заслуговуєш на любов та гідне ставлення, здорові стосунки. Ти дійдеш до розуміння, що є два варіанти: або дати шанс собі та новим людям у житті, або ніколи не відкритися іншим і, можливо, втратити шанс на кохання.

Попередній негативний досвід не має перекреслювати твоє майбутнє. Відпусти цей етап свого життя та дай можливість новим людям подарувати тобі позитив.

Не дозволяй іншим людям обмежувати тебе у власних почуттях чи прагненнях. Адже це життя — твоє, а не сусідки з п’ятого поверху чи колеги на роботі. Вони не проживуть за тебе щасливе та сповнене радості життя. Тому вирішувати, чи потрібні тобі стосунки та кохання — маєш ти.

Як знайти кохання у 50+ років

Аби почати шукати своє кохання у 30, 57 чи 102 роки, слід до цього підготуватися та усвідомити, що тобі справді це потрібно. Якщо ти потребуєш тепла, щирого співрозмовника, кохання, приємних емоцій, а не поширеної маніпуляції про склянку води у старості.

Якщо самостійно обдумати усе не виходить, ти можеш поговорити з рідними, близьким другом чи подругою, врешті із психологом. Психологи часто відкривають нам речі, яких ми не бачимо, тому дізнатися про свої бажання та відчуття можна і так.

Крім цього не забувай, що люди тягнуться до цікавих людей. А щоб бути такою людиною, потрібно постійно розвиватися та не стояти на одному місці. Наприклад, ти можеш читати нові книжки різних жанрів, записатися на нове хобі, відвідувати виставки, інші культурні події.

На саморозвиток добре впливає і активний спосіб життя. Відвідуй різноманітні заходи з друзями чи наодинці, цікаві фестивалі, інші події, на яких бувати ніколи не доводилося, подорожуй та приділяй час здоров’ю.

Періодично аналізуй свої відчуття, бажання та плани. Це корисно, можна навіть завести спеціальний щоденник чи мудборд, аби відслідковувати свідомі та підсвідомі бажання. До речі, як зробити мудборд, ми розповідали раніше.

А також не забувай, що люди можуть не відповідати твоїм очікуванням, і це норма. Якщо ти не пам’ятаєш, коли востаннє знайомився(-лась) з людьми, слід пригадати кілька речей:

Люди можуть бути різними, це не означає, що вони “погані”. Перше враження не завжди виходить приємним. Не варто намагатися створити хибне враження чи бути тим(-ою), ким ти не є. Розповідай співрозмовнику мету твого знайомства, скажи, що шукаєш своє кохання. Не май переконань, що перший(-а), хто зустрінеться тобі, стане коханням усього життя. Це не обов’язково може бути так, адже не всім щастить з першого разу.

Познайомитися з другою половинкою можна будь-де і будь-коли, однак збільшити шанси можна у місцях за інтересами або у спеціальних застосунках, де будуть такі ж люди, що шукають кохання та тепла. Придивитися можна до таких місць:

онлайн-знайомства — застосунки для пошуку пари чи друзів;

швидкі побачення. Це організовані зустрічі по 5-10 хвилин у кафе чи інших місцях, де за годину ти можеш поспілкуватися з багатьма людьми протилежної статі;

за інтересами (наприклад, на курсах англійської чи заняттях пілатесом);

на культурних заходах — у театрі, кіно, клубі, танцях;

на роботі;

в інших місцях, наприклад, у парку чи під час прогулянки з собакою.

Якщо сидіти вдома та чекати, що чоловік/жінка твоєї мрії опиниться біля тебе випадково, своє кохання можна не знайти. Набагато краще проводити час цікаво та знайомитися з новими людьми.

У будь-якому разі, якщо знайомство чи спілкування з людиною не задалося, це новий досвід та емоції, які ти зможеш використовувати у майбутньому та знати, які люди тобі не підходять, не повторювати помилок тощо.

Як правильно знайомитися з іншими людьми

Знайомство — це перше враження від людини. Часто від нього залежить, чи спілкуватимемося ми або інша людина з нами. Інколи перше враження буває хибним, адже люди хвилюються, щось може піти не за планом тощо.

Прості поради, як правильно познайомитися з іншою людиною, щоб залишити приємне та ввічливе враження:

Підходь до людини або зустрічай її з усмішкою. Вона має бути щирою, а не удаваною. Стався відкрито та виявляй непідробну цікавість. Нещире ставлення та награні емоції дуже відчуваються навіть стороннім людям. Підтримуй контакт очима. Це допоможе показати, що ти зацікавлений(-а) у спілкуванні та буде ввічливо з твого боку. Назви ім’я, запитай співрозмовника, скажи, що тобі приємно познайомитися. Після цього можна поцікавитися хобі, інтересами або чимось іншим. Так ти можеш знайти спільні теми, аби продовжувати спілкування. Веди бесіду. Якщо співрозмовнику та тобі подобається спілкуватися та загалом знайомство одне з одним, активно слухай, підтримуй бесіду. Можна розповісти трохи більше про себе та поцікавитися життям співрозмовника. Однак не торкайся особистих чи інтимних тем. Не оцінюй людину за першим враженням. Пам’ятай, що від хвилювання чи інших подій людина може не розкритися, або зробити це не з найкращого боку. Тому не відсіюй співрозмовника після перших хвилин спілкування.

Упереджене ставлення до співрозмовника, звісно, може бути проявом обережності та бажання не натрапити на шахрая чи нещиру людину, але інколи потрібно просто дати собі чи іншій людині шанс, не відмовлятися від нових емоцій та досвіду.

Водночас не будь занадто напористим(-ою). Кликати до себе в гості, у кіно чи інше місце після перших 10 хвилин знайомства — не дуже тактовно та комфортно для іншої людини. Звісно, усе дуже індивідуально. Але щоб продовжити приємне спілкування можна зупинитися на варіанті прогулянки у парку чи кави.

У будь-якому разі, ти вартий(-а) кохання у 18, 40, 100 років. Пам’ятай, ніхто не може обмежувати тебе в почуттях та бажанні мати свою половинку, а також ніхто замість тебе не проживе твоє щасливе життя. Тому бери його у свої руки, адже кохати — ніколи не пізно.

Раніше ми розповідали, як сприймати себе в будь-якому віці.

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