Неможливо, щоб полонених перевозили тільки три охоронці: військовий розповів, як відбуваються обміни полоненими

На черговий обмін полоненими чекають не лише родини, рідні яких опинились у російській неволі, але й кожен українець. Адже звільнення співвітчизників щоразу означає перемогу життя та порятунок не однієї долі.

Та через падіння російського літака Іл-76, з’явилось також питання, чи були на борту українські полонені, оскільки ворог заявив, що в день авіатрощі мав відбутись ще один обмін. Наразі цю інформацію перевіряються українські спецслужби.

Проте військовий ЗСУ Максим Колесников, якого було звільнено з полону в лютому 2023 року, поділився з BBC власним баченням ситуації та пояснив, як логістично відбуваються обміни.

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Як відбувається процес обміну полоненими

Максим Колесников згадує, що перебував в полоні з 2022 року до лютого 2023 року під час обміну, який відбувався на кордоні Бєлгородської області та Сумської, де, за заявою російського міноборони, мав відбутись і обмін 24 січня 2024 року.

Військовий пояснює, що спочатку перед виїздом з табору або з СІЗО для транспортування полоненим дуже низько на голову відтягається шапка, а очі зав’язують скотчем. У його випадку дорога почалась у містечку Новозибков у Брянській області. Везли на обмін автозаками п’ять людей військове летовище біля Брянська.

Після цього літаком, ймовірно Іл-76, окупанти відвезли полонених в Курськ, де збирали людей та направляли до Бєлгорода. Лише під час польоту команда літака розповіла, що полонені відправляються на обмін.

Максим Колесников говорить, що хоч і не бачив борт ззовні, але розуміє, що приблизно там розмістити могли 60 осіб.

Плюс з нами летіла ще охорона, яка потім з нами була в мікроавтобусах. В кожному мікроавтобусі було щонайменше троє озброєних військових поліцейських.

Звідти тогоріч полонених на автобусах везли в табір. Як згадує Максим Колесников, там було близько трьох наметів, у кожному з яких розміщували по 20 осіб, яких чекав обмін.

Яка ймовірність, що на борту Іл-76 могли бути полонені

Зокрема військовий говорить, що йому видається дивною інформація міноборони РФ щодо кількості знайдених тіл після авіатрощі. Як запевняв ворог, це були три охоронці, які нібито перебували в літаку з полоненими. Максим Колесников запевняє, що конвоїрів мало б бути значно більше.

Це абсолютно неможливо. Це неможливо принципово. Тому що, коли, наприклад, проводиться перевірка камери з ув’язненими з полоненими, то завжди приходять щонайменше шість-сім осіб, щоб порахувати. І як мінімум раз на день ще й приходив кінолог з вівчаркою.

Крім того, як говорить Максим Колесников, просто неможливо, щоб саме на літаку було тільки троє конвоїрів, адже на борту не можна відкривати вогонь — це може призвести до падіння літака.

Уявіть собі, що на 65 людей стоять три охоронці. Що вони можуть зробити? Нічого. Тому, звісно, це просто нереалістична інформація, яка не може відповідати дійсності. Це не могло бути транспортування полонених з такою кількістю супроводжуючих.

Раніше ми також пояснювали, чому важливо не лише пам’ятати про полонених, але й нагадувати світу про них.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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