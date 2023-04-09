Це більше ніж вигорання на роботі. Як помітити у поведінці колеги депресію

Будь-яка емоція суму, не залежно від того, наскільки вона тривала, зараз асоціюється тільки з одним поняттям — депресії. У сучасному світі цей діагноз приписують собі ледь не всі, проте мало хто знає, що насправді він означає.

Депресія — це поширений та серйозний розлад людської психіки, а також головна причина втрати працездатності у світі. Окрім роботи, вона впливає також і на сімейні стосунки, побут людини та її загальну поведінку.

Найшвидше її прояви можуть помітити люди, які перебувають в постійному оточенні. Тому в більшості випадків саме в робочому колективі можна найперше простежити її ознаки. Про те, як розпізнати депресію у колеги та допомогти їй, розповіла психіатриня Софія Влох.

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Коли варто звернути увагу

Хоча є кілька видів депресивного розладу, але вони все ж мають схожі ознаки. Та аби діагностувати депресію, симптоми мають бути присутні щонайменше два тижні.

Психіатриня зазначає, що найлегше помітити прояви депресії колеги, порівнюючи його попередню поведінку. Наприклад, раніше людина завжди була веселою, життєрадісною, а тепер — у пригніченому настрої.

Під час депресивного стану людина може ставати дратівливою або ж навпаки уникати будь-якого спілкування та замикатися в собі. Також часто змінюється і тон голосу, він стає повільнішим, а міміка — менш виразною.

Якщо ти працюєш з людиною регулярно чи маєш загальне уявлення про її поведінку, то основні симптоми депресії помітити буде не складно: зміна емоцій, спілкування та тілесних проявів.

За іншої форми депресії можна помітити тільки прояви злості та агресії. Така поведінка характерна для ажитованої депресії, яка супроводжується тільки збудженням та агресивністю.

– Звісно, якщо ви раніше не працювали разом й вперше бачиш людину, то основними критеріями є пригніченість настрою та сповільненість, але це може бути певний тип темпераменту, — додає психіатриня Софія Влох.

Як точно визначити стан

Якщо у поведінці колеги помітно тільки один з перерахованих проявів, то це ще може нічого не означати. Для підтвердження депресії потрібно кілька таких симптомів.

Має збігтися щонайменше два з перерахованих критеріїв і зберігатися протягом двох або більше тижнів.

Також важливо розуміти, що депресія рідко з’являється просто так. Часто їй передують провокативні фактори чи проблеми. Наприклад, фінансові труднощі, розлучення чи втрата близької людини.

Чому вигорання на роботі — це ще не депресія

Вигорання, як і будь-який депресивний стан, характеризується пригніченим настроєм і зниженою працездатністю. Проте вигорання на роботі не завжди пов’язане з депресією.

Клінічна депресія як діагноз має тривати щонайменше два тижні з однією поведінкою. У той час, як вигорання на роботі має певний період, при якому психологічний стан людини змінюється тільки від місця перебування.

Немає такого, що під час вигорання в людини постійно є пригнічений настрій протягом двох тижнів. Людина може не хотіти ходити на роботу, проте вдома їй добре. Вона там відновлюється, — каже Софія Влох.

Межа між вигоранням та депресією дуже тонка, та все ж депресію можна визначати за переліком симптомів. Вигорання на роботі, зазвичай, більш обмежене.

Депресія ж впливає на всі сфери життя, тобто людина не може нічого робити вдома, у неї можуть погіршуватися стосунки чи не приносить задоволення хобі.

Як допомогти колезі

На роботі ми проводимо більшість часу, тому саме робочий колектив може стати тим, хто побачить проблему й допоможе. Якщо ж у колеги стали помітні перші прояви депресії, то дуже важливо підтримувати з нею комунікацію, щоб людина відчувала, що її чують та розуміють.

Проте рівень комунікації залежить від того, на скільки ви близькі, але навіть до малознайомої людини можна проявити чуйність і запитати про її стан та як вона себе почуває.

Люди у депресії схильні замикатися в собі і нам треба допомогти людині відкритися, простягнути руку допомоги. Насамперед спитати банальне: “Як ти?”, — пояснює психіатриня.

Навіть якщо ми натомість отримуємо агресію, то не варто гостро на неї реагувати. Якщо це стосується робочого питання, то краще спілкуватися без грубощів й говорити про свої почуття теж. Наприклад, сказати, що такий спосіб комунікації для вас неприємний і варто знайти інший.

У жодному разі не можна переходити на мову агресії, бо це породжуватиме ще більше агресії. У такому стані єдине завдання мозку — це боротися, щоб вижити.

Дуже важливо проявляти співпереживання до колеги та у жодному випадку не знецінювати її емоцій. Не слід жартувати про депресію чи говорити про проблему назагал, краще вирішувати її особисто.

Софія Влох також виділяє фрази про які варто забути, адже вони можуть тільки погіршити ситуацію:

Та що ти вигадав (-ла)? Придумав (-ла) собі депресію. Відпочинь, і все мине

Іди прогуляйся, і тобі стане легше

Та все буде добре, забудь

Та подивись на військових, вони в гірших умовах тримаються, а ти тут розкис (-ла)

Важливо не тиснути на людину та ні в чому її не переконувати. Якщо людина згодна на допомогу або ж сама просить про неї, то найкращою буде порада проконсультуватись у психотерапевта чи лікаря-психіатра.

Та депресивні стани бувають різні, адже це не обов’язково має бути пригнічений настрій чи миттєва агресія. Вікна також розповідали, що таке усміхнена депресія та як її можна виявити.