Про трагедію Маріуполя, мобілізацію в Росії та контрнаступ ЗСУ — велике інтерв’ю Олексія Арестовича

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Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 05 Травня 2022, 12:00
Інтерв'ю Олексія Арестовича. інтерв'ю радника керівника Офісу президента України 04.05.2022
Фото: УНІАН

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