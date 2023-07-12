Без него будет сложно. Сколько стоит изучение английского в Киеве и Ужгороде — стоимость курсов

Законопроект о применении английского языка, поданный президентом Зеленским — очередное напоминание: иностранный язык уже давно не привилегия, а необходимость. Парадоксально, но во время полномасштабной войны украинцы стали активнее его учить.

Ведь именно из-за войны мир заговорил об Украине и заговорил с украинцами именно на английском языке. После принятия законопроекта, владение иностранным уже через два года станет обязательным для госслужащих, работников полиции, прокуроров, военных офицеров и ряда должностей.

Но уже сегодня более 60% вакансий в Украине требуют хорошего знания иностранного. Наши журналисты поинтересовались, сколько сегодня стоит “подтянуть” знания английского, а то и выучить его.

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Вопреки полномасштабной войне украинцы не покинули изучение английского, наоборот, желающих овладеть языком Шекспира существенно увеличилось. В столичной частной школе, несмотря на лето, полная загруженность, ежедневно по 10 уроков.

Я очень хорошо подтянула слова, у меня есть вордлист, каждый урок изучаем 30 слов. Также изучаем грамматику, — говорит ученица школы.

Ученики предпочитают онлайн-занятия, потому что это экономит время на дорогу. К тому же можно выбрать преподавателя из любого города. Есть и те, кто ценит возможность вживую потренироваться разговаривать.

Раньше большинством учащихся были дети и подростки. Сейчас существенно увеличилось взрослых, которым английский необходим для профессионального роста.

У каждого своя задача — от медика до чиновника. Все обращаются, потому что хотят делиться своими знаниями, — говорит руководитель языковой школы Татьяна Жаборовская.

Стоимость индивидуального урока с репетитором в Киеве стартует от 500 грн. Стандарт — восемь уроков в месяц. В сумме — 4000 грн. Если учиться в группе, то двухмесячный курс на 16 занятий обойдется в 7000 грн.

На цену влияют опыт учителя и успеваемость студентов на экзаменах. В частной школе иностранных языков в центре Ужгорода заметно прибавилось учеников. Приходят люди всех возрастов — от двухлетних малышей до пенсионеров.

Курс длится три месяца, 24 часа английского стоят 4600 грн, то есть чуть больше 1500 грн в месяц. Самыми дорогими есть индивидуальные занятия с носителем языка — 650 грн за урок.

Раньше мы рассказывали, чем удивляли украинские разработки на конференции Inscience 2023.

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