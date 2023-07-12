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Без неї буде складно. Скільки коштує вивчення англійської в Києві та Ужгороді — вартість курсів

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV Світлана Ковбиця 12 Липня 2023, 14:00

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