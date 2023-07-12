Без неї буде складно. Скільки коштує вивчення англійської в Києві та Ужгороді — вартість курсів

Законопроект про застосування англійської мови, який подав президент Зеленський — чергове нагадування: іноземна мова вже давно не привілей, а необхідність. Парадоксально, але під час повномасштабної війни українці стали жвавіше її вчити.

Адже саме через війну світ заговорив про Україну, й заговорив з українцями саме англійською мовою. Після ухвалення законопроекту володіння іноземною вже за два роки стане обов’язковим для держслужбовців, працівників поліції, прокурорів, військових офіцерів та ще низки посад.

Та вже сьогодні понад 60% вакансій в Україні вимагають доброго знання іноземної. Наші журналісти поцікавилися, скільки сьогодні коштує “підтягнути” знання з англійської, а то і вивчити її загалом.

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Усупереч повномасштабній війні українці не покинули вивчення англійської, навпаки, охочих опанувати мову Шекспіра суттєво побільшало. У столичній приватній школі попри літо повна завантаженість, щодня по десять уроків.

Я дуже добре підтягнула слова, в мене є вордлист, кожного уроку вивчаємо 30 слів. Також вивчаємо граматику, — каже учениця школи.

Учні надають перевагу онлайн-заняттям, бо це заощаджує час на дорогу. До того ж можна вибрати собі вчителя з будь-якого міста. Є й ті, хто цінує нагоду наживо потренуватися розмовляти.

Раніше більшістю учнів були діти та підлітки. Зараз суттєво побільшало дорослих, яким англійська необхідна для професійного зростання.

У кожного своя задача — від медика до високопосадовця. Всі звертаються, бо хочуть ділитися своїми знаннями, — каже керівниця мовної школи Тетяна Жаборовська.

Вартість індивідуального уроку з репетитором у столиці стартує від 500 грн. Стандарт — вісім уроків на місяць. В сумі — 4000 грн. Якщо вчитися в групі, то двомісячний курс на 16 занять коштуватиме 7000 грн.

На ціну впливають досвід вчителя та успішність учнів на іспитах. У приватній школі іноземних мов у центрі Ужгорода відчутно побільшало студентів. Учні різного віку — від дворічних малюків до пенсіонерів.

Курс триває три місяці, 24 години англійської коштують 4600 грн, тобто трохи більше ніж 1500 грн на місяць. Найдорожчими є індивідуальні заняття з носієм мови — 650 грн за урок.

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